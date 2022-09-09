Avaya уходит из России и увольняет весь персонал

Avaya сворачивает бизнес в России. Представительство закрывается, персоналу грозит увольнение. Что послужило причиной, неизвестно. Это или антироссийские санкции, или часть плана Avaya по массовому сокращению персонала во всем мире на фоне крупных финансовых проблем.

Пути России и Avaya расходятся

Американская компания Avaya уходит из России. Это не временная приостановка деятельности, а полное сворачивание бизнеса. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО» со ссылкой на сотрудников российского офиса компании.

Avaya специализируется на разработке и строительстве корпоративных сетей связи. В среднем приблизительно 43% выручки компании генерируют ее иностранные филиалы, включая российский. Avaya является одним из главных конкурентов ушедшей из России Cisco.

Согласно имеющимся данным, представительство Avaya на территории России будет полностью расформировано, несмотря на то, что приносило компании пусть и небольшую по меркам транснациональной корпорации, но все-таки прибыль. Персонал российского офиса будет распущен.

Компания Avaya была основана в 2000 г. со штаб-квартирой в США. Открыть свое представительство в России компания решила в первые годы своего существования. Реализована идея была в августе 2005 г., когда в Москве появилась компания ООО «Авайя СНГ».

Подробнее о российской «дочке» Avaya

Российское юрлицо Avaya было зарегистрировано с уставным капиталом 22,98 млн руб. (данные ЕГРЮЛ). У него нет российских учредителей – компания полностью принадлежит двум иностранным организациям, представительствам Avaya в Люксенбурге.

Вернется ли Avaya в Россию - очень большой вопрос

Пост генерального директора «Авайя СНГ» с 2010 г. занимает Александр Пархоменко. По результатам 2021 г. компания получила выручку в размере 1,3 млрд руб. в сравнении с ковидным 2020 г. падение составило 4% (данные «Контур.фокус»).

При этом размер чистой прибыли в 2021 г. достиг 245,4 млн руб. Актуальная на сентябрь 2022 г. численность персонала «Авайя СНГ» не установлена. На 31 декабря 2021 г. в компании работало около 70 человек.

Дело не в санкциях?

Причины, по которым руководство Avaya решило ликвидировать российский офис компании, к моменту выхода материала не раскрывались. Также нет данных, как долго продлится процесс ликвидации «Авайя СНГ», и получат ли ее сотрудники компенсацию или предложение переехать в другую страну, дабы продолжить работать на Avaya.

Одной из причин могут являться антироссийские санкции, обрушившиеся на страну после 24 февраля 2022 г. Из России ушли сотни иностранных компаний, многие из которых имеют непосредственное отношение к международной ИТ-сфере. Львиную долю среди них занимают американские корпорации.

Но вполне может оказаться, что основным мотивом ухода Avaya из России послужили вовсе не санкции. Компания на протяжении последних нескольких лет своего существования находится в незавидном финансовом положении.

Что не так с деньгами Avaya

Ярким примером финансовой нестабильности компании служит ситуация, в которой Avaya оказалась в самом начале 2017 г. Она была вынуждена написать заявление о признании ее банкротом. В документации, прикрепленной к заявлению, говорилось, что все активы компании оцениваются в $5,5 млрд, а ее суммарный долг при этом равен $6,3 млрд.

Объявив себя банкротом, Avaya надеялась реструктурировать обязательства и восстановить свой бизнес. Как сообщал CNews, Avaya завершила финансовую реструктуризацию в середине декабря 2017 г.

Однако по прошествии почти шести лет ситуация не очень-то изменилась. 2018 г. ознаменовался для Avaya проведением IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но по итогам всего года ее выручка просела на 13% до $2,9 млрд в сравнении с 2017 г. В 2019 г. выручка оказалась на уровне $2,89 млрд.

В 2020 и 2021 гг. выправить свое положение у компании не получилось. 2021 г. она завершила с немного подросшей (до $2,97 млрд) выручкой. Но вместо чистой прибыли компания заработала чистый убыток в размере $13 млн.

Дошло до того, что в начале сентября 2022 г. Avaya объявила о масштабном сокращении своего мирового персонала. Пока неизвестно, как много людей она лишит рабочих мест, но, по подсчетам компании, проредив штат, она сможет экономить в пределах $250 млн ежегодно.