CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

2021 г. был успешным как для рынка розничной торговли в целом, так и для онлайн-торговли в частности. Совокупная выручка лидеров рынка e-commerce Wildberries, Ozon и Aliexpress увеличилась на 89,3% и составила 1,6 трлн руб. Лидер по росту выручки — Ozon с показателем 127,1%.

Аналитики InfoLine прогнозируют, что в 2022 г. оборот розничной торговли в России снизится на 7–9%. Тем не менее, один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon заявил, что его выручка, как и планировалась, увеличится на 80%. Компания намерена изменить подход к логистическим операциям, упаковке, развивать проекты, которые генерируют дополнительную выручку, например, услуги логистики для внешнего рынка, рекламу для продавцов и внешних клиентов.

Российский рынок e-commerce

  • Каким стал 2022 г. для российского рынка онлайн-торговли?
  • Маркетплейсы vs онлайн-магазины: кто кого?
  • Удалось ли онлайн-магазинам решить логистические проблемы?
  • Перспективы развития онлайн-площадок традиционных ритейлеров.
  • Какие сервисы определяют конкурентоспособность онлайн-магазина?

Технологии и сервисы

  • Методы привлечения и удержания клиентов.
  • Быстрая и удобная доставка.
  • Многоканальная онлайн-торговля.
  • Роботы на службе e-commerce.
  • Новые возможности онлайн-выбора товаров.
  • Безопасность покупок и платежей.
  • Облачные сервисы для онлайн-ритейлеров.

Кейсы и тенденции

  • Как изменился спрос в онлайн-магазинах?
  • Интернет-продажа маркированных товаров.
  • Большие данные. Как возможность найти индивидуальный подход к покупателю?
  • Как сделать поиск товаров еще более удобным?
  • Какие онлайн-сервисы ждут от продавцов покупатели?

С докладами выступят:

Александр Иванов, президент eCommerce Russia Ассоциации (НАДТ);
Александр Горяинов, директор по информационным технологиям, СК «МАКС»;
Дмитрий Пивоваров, управляющий директор, CDEK.Shopping;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Елизавета Шмырева, бизнес-директор, Едадил;
Айгерим Исенжулова, директор по работе с клиентами, Catery;
Представитель сервиса Autospot.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

«Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

Cisco решила не латать опасную «дыру» в своих роутерах. Хакеры потирают руки

Мошенники блокируют номера россиянам, не попавшимся на обман. Как защититься

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября