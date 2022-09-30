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Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 г. глава Минцифры России Максут Шадаев на CNews FORUM 2022 ответит на вопросы участников мероприятия.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2022.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы участников CNews FORUM 2022

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2022 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

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Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Участие в CNews FORUM 2022 подтвердили: заместитель генерального директора, Российские железные дороги, Евгений Чаркин; заместитель председателя правления, Россельхозбанк, Николай Ульянов; директор по ИТ, «Лента», Сергей Сергеев; директор по цифровизации, ТВЭЛ, Евгений Гаранин; председатель правления, член совета директоров, «Абсолют Банк», Татьяна Ушкова; член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская биржа», Андрей Бурилов; вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий, фонд «Сколково», Константин Паршин; вице-президент по информационным технологиям, «Евраз», Артем Натрусов; старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб», Константин Меденцев; директор департамента информационных технологий, Росатом, Евгений Абакумов; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, Банк «Ренессанс Кредит», Денис Сотин; директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс», Борис Макевнин; директор по информационным технологиям, Highland Gold Mining Limited, Дмитрий Пшиченко; директор по информационным технологиям, «Эс-Би-Ай Банк», Ярослав Медокс; директор департамента развития банковских технологий, «Абсолют банк», Михаил Епихин; гендиректор, РФРИТ, Александр Павлов; директор по ИТ-трансформации, УК «Ингострах-Инвестиции», Илья Батай; ИТ бизнес-партнер, МКБ, Валерий Лобанов; руководитель проектного офиса, Zenden, Владимир Наумов; руководитель проектного офиса, ГКУ Центр налоговых доходов, Сергей Труненков; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская биржа», Сергей Демидов; руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк», Руслан Ложкин; заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, Фонд «Сколково», Артем Миллер; директор по ИТ, «Аптечная сеть 36,6», Александр Ефёров; руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit, Екатерина Линцова; вице-президент, ABPMP Russia, Андрей Коптелов; Head of Data Science, «Согаз», Сергей Алешкин; начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская биржа», Владимир Суровцев; начальник департамента развития ИТ-процессов, Банк «Зенит», Наталья Погорелова-Триппель; начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий», Александр Луганцев; начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург», Игорь Беляков; директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России, Михаил Петров; руководитель платформы производства, «Московская биржа», Карапет Манасян; руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации, Сбербанк России, Дмитрий Смоляков; директор департамента аналитики и разработки архитектуры информационных систем, DPD в России, Антон Кудрявцев; руководитель направления цифровой трансформации, Промсвязьбанк, Марианна Данилина; ди­рек­тор по про­дук­ту, «Ли­га ста­вок», Денис Теплов; директор департамента по управлению данными, DPD в России, Евгений Курилович; начальник управления информационной безопасности, банк «Союз», Андрей Степанов; директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке, компания «Транстелеком», Сергей Козерод; директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс Страхование», Виталий Рыбалкин; начальник департамента развития информационных технологий, «Объединенная зерновая компания», Филипп Кирсанов; начальник отдела автоматизации и внедрения инструментов управления качеством, госкорпорация «Росатом», Владислав Токарев; директор департамента внутренней разработки, «Лига ставок», Андрей Пономарев; руководитель отдела инфраструктуры данных, «Уралхим», Владимир Вавра.

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Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

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Евгений Гаранин, директор по цифровизации, ТВЭЛ

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Low-code.

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Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

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Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»

В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

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Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий, Росатом

В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

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CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2022, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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