В России испытана высокоточная замена GPS

«Космическая связь» успешно испытала высокоточную спутниковую навигацию, которая может прийти на замену американской GPS. В России со спутниковой системой начались сбои весной 2022 г.



На замену GPS

В России испытали высокоточную навигацию, которая может заменить спутниковую систему навигации GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «Космическая связь» Алексея Волина.

Первые образцы передачи корректирующей информации для точности позиционирования 2-3 см испытали в статике.

По словам Волина, проект будет реализоваться вместе с ГЛОНАСС.

Россия без навигации

«Еще в феврале GPS отключила услугу высокоточного позиционирования, — подчеркнул Волин. — И это поставило перед нами необходимость разрабатывать высокоточное позиционирование своими силами».

В России протестировали замену GPS

В апреле 2022 г. Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям научиться летать без GPS. Экипаж также должен быть проинструктирован на случай сбоев в работе навигации во время взлета и захода на посадку.

Росавиация объяснила свою рекомендацию тем, что с марта 2022 г., после начала специальной военной операции на Украине, участились случае «глушения» сигнала. Также были зафиксированы случаи подмены сигналов GPS или спуфинга.

Проблемы таксистов

В октябре 2022 г. московские таксисты заявили о проблемах с GPS. У произошедшего есть несколько версий. Одна из них связана с тем, что у США есть возможность вызывать ошибки в работе GPS в том числе и на территории России, ранее отмечал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. По его словам, в данные спутников можно вносить поправки и сдвигать позиционирование пользователей на сотни метров.

Это подтвердили и эксперты навигационного рынка. Однако, по словам экспертов, последние 20 лет таких искажений не было, иначе жалоб на проблемы с навигацией было бы куда больше. К тому же, в большинстве современных навигационных устройств помимо GPS используется нескольких других спутниковых систем: российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou.

По версии аналитика, локальные проблемы с GPS, могут быть связаны с работой государственных служб безопасности или из-за частных пользователей «глушилок».