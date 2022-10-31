Казахстанский оператор отказался от российской киберзащиты

Казахский оператор связи «Транстелеком» заморозил проект по обеспечению кибербезопасности в стране, который вел совместно с российским «Бизоном». Представители ИТ-рынка отмечают, что причиной стала аффилиация компании с подсанкционным Сбербанком и геополитическая напряженность.



Меньше совместных проектов

Совместный проект казахского телеком-оператора «Транстелеком» и российской компании «Бизон» («Безопасная информационная зона»), входившей в структуры Сбербанка, будет заморожен. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на российском и казахском ИТ-рынке. Инициатором разрыва отношений выступила казахстанская сторона.

Контракт на 2,4 млрд руб. был заключен в 2019 г. на шесть лет. На сайте «Безопасной информационной зоны» отмечается, что проект задумывался для того, чтобы объединить экспертизу и опыт собственных центров по мониторингу и оперативному реагированию на инциденты. В Казахстане также предполагалось создать облачное решение для автоматизации киберзащиты от угроз.

Казахстан дистанцируется от сотрудничества с российскими компаниями

Комментировать изданию ситуацию российская сторона не стала – от комментариев отказались представители и «Бизона», и «Сбербанка». В «Транстелеком» информацию назвали конфиденциальной, однако уточнили, что российская компания – партнер оператора по нескольким проектам в стране.

Почему пошли на разрыв

Казахстан с конца февраля 2022 г. последовательно прекращает сотрудничество с российским Сбербанком и аффилированными с ними компании, рассказал «Коммерсанту» консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. В апреле 2022 г. из-за геополитического кризиса остановлено было партнерство с банком в сфере цифровизации госсектора – соглашение было заключено на ВЭФ-2021. В августе 2022 г. Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане местному холдингу «Байтерек».

В то же время известно, что в июне 2022 г. «Сбербанк», дочернее предприятие «Сбера», развернуло на базе ЦОД АО «Транстелеком» в Караганде резервный ЦОД в рамках проекта по построению катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры банка.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил изданию, что казахская сторона могла решить начать самостоятельно развивать решения по кибербезопасности. Если же эта гипотеза окажется неверна, заменить «Бизон» будет легко, так как на рынке много альтернатив от западных вендоров. В то же время, как сообщают источники «Коммерсанта», если проект находился на зрелой стадии, «Транстелекому» теперь придется срочно искать нового партнера, чтобы переписать проект, заточенный под «Бизон» – все это займет не меньше 6 месяцев или даже года.

Как появился «Бизон»

Компания «Бизон» была зарегистрирована Сбербанком в 2016 г. и поначалу защищала только его инфраструктуру. Организация занималась поддержкой работы единого операционного центра информационной безопасности Сбербанка, тестировала системы на уязвимости, выявляла фишинговые атаки и нарушения прав финансово-кредитных организаций.

В 2018 г. компания в числе других стала ответственной за реализацию дорожной карты федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». В частности, в рамках проекта предполагалось подключение к системе предупреждения о проблемах в области компьютерной безопасности «ГосСОПКА» компаний малого бизнеса.

В 2020 г. компания открыла филиал в Нурсултане.

В 2021 г. выручка «Бизона» достигла 2,7 млрд руб., чистая прибыль составила 96,3 млн руб. После того, как в отношении Сбербанка ввели зарубежные санкции, «Бизон» сменил собственника – с 6 июля 2022 г. им стала «УК "Бизон"», которая принадлежит закрытому инвестиционному фонду «112 девелопмент».

Что известно о «Транстелеком»

Компания «Транстелеком» появилась в 1998 г. и сейчас является одним из самых крупных операторов связи Казахстана, специализируясь на предоставлении широкого спектра телекоммуникационных услуг, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматики и энергетики. По информации «СПАРК-Интерфакс», 25% принадлежит «Казахстан темир жолы» — оператору магистральной казахстанской железнодорожной сети. Остальными 75% владеет Unit Telecom, компания внука экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева. В 2021 г. выручка «Транстелекома» составила 14,2 млрд руб., а чистая прибыль — 815,1 млн руб.

Компания «Транстелеком» участвует в государственной программе «Цифровой Казахстан». В 2019 г. организация дала старт проекту старт проекту TransCaspian Fiber Optic (TCFO) по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

