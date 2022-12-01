«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Как выяснил CNews, «Ростелеком» является единым исполнителем по подключению военных комиссариатов к интернету. Затраты на реализацию проекта составят 2,5 млрд руб. Проведение частичной мобилизации выявило несовершенство используемой военкоматами информационной системы, в связи с чем Президент России Владимир Путин поручил создать информационный ресурс со сведения о военнообязанных гражданах.

Затраты на подключение военкоматов к интернету

Подключение военных комиссариатов к широкополосному доступу в интернет (ШПД) обойдется федеральному бюджету в 2,515 млрд руб. Соответствующие расходы на период 2019-2024 гг. заложены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Проект курирует Минобороны. Предполагается, что выполнения соответствующих работ будет выбран единый исполнитель. К 2023 г. к интернету должно быть подключено 1,42 тыс комиссариатов. Источник, знакомый с ходом реализации проекта, сообщил CNews, что таким единым исполнителем является «Ростелеком». В Минцифры и «Ростелекоме» не стали комментировать вопрос о назначении единого исполнителя по подключению военных комиссариатов к интернету. В Минобороны не ответили на соответствующий запрос CNews.

«Ростелеком» стал единым исполнителем по подключению военных комиссариатов к интернету. Затраты на проект составят 2,5 млрд рублей

Помимо подключения военных комиссариатов к интернету, федпроект «Информационная инфраструктура» предполагает развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов. На эти цели в 2021-2024 гг. должно быть выделено 362,7 млрд руб. Еще 214 млн руб. в 2020 г. было выделено на обеспечение военных комиссариатов автоматизированными рабочими местами.

«Ростелеком» и подключение СЗО к интернету

«Ростелеком» уже является единым исполнителем по подключению по беспроводным каналам социально значимых объектов (СЗО) к интернету. К числу таковых относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, подразделения Росгвардии, пожарные части, участковые полицейские участки и территориальные избирательные комиссии.

Кроме того, в 2019 г. «Ростелеком» выиграл аукционы на подключение СЗО по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС) на территории половины российских регионов. Также «Ростелеком» является единым исполнителем по обеспечению защиты информации и фильтрации трафика при подключении к интернет школ и избирательных комиссий.

У «Ростелекома» есть опыт работ и в рамках контрактов с Минобороны: компания назначена единым исполнителем по созданию универсальной платформы инвентаризации учета и контроля состояния всех видов энергорерсусов и имущественных комплексов оборонного ведомства. Сумма контракта составляет 4,15 млрд руб.

Проблемы с данными в базах военкоматов

Актуальность информатизации работы военкоматов возникла в связи с подписанием 21 сентября 2022 г. Президентом России Владимиром Путиным указа о проведении частичной мобилизации. Поскольку мобилизация в России не проводилась со времен Великой Отечественной Войны, частичная мобилизация выявила проблемы с устаревшими данными в базах военкоматов.

Также было выявлено множество случаев ошибочного призыва граждан – это вынудило лично Путина вмешиваться в ситуацию. Как писала газета «Ведомости», используемая военкоматами система «Горизонт-МР» несовершенна и содержит недостоверную информацию. В связи с этим базу планируется дополнить данными ГАС «Выборы», Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда и органов ЗАГС.

Государственный информационный ресурс с данными о воинском учете

25 ноября Президент России Владимир Путин поручил Минцифры вместе с Минобороны до 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. В данный ресурс должны поступать сведения в отношении граждан, «состоящих на воинском учете (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и прибывающих в запасе СВР и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не прибывающих в запасе.

Минцифры, Минобороны и главы регионов до 30 декабря должны преобразовать необходимые сведения, содержащиеся в документах комиссариатов, в электронно-цифровую форму. Также ФНС и Минобороны должны осуществить с использованием Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении, идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, и не состоящих, но обязанных находится на воинском учете и не прибывающих в запасе.

Путин также поручил органам федеральной и региональной власти и организациям, имеющим сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, обеспечить предоставление оператору данного государственного информационного ресурса необходимой информации. К числу таковых относятся сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, номера телефонов и адреса электронной почты, полученные из государственных информационных системах, сведения о недвижимости и транспортных средствах, сведения о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость, данные о состоянии здоровья граждан (включая психические расстройства, наркоманию, алкоголизм и т.д)., сведения о гражданах, обучающихся по очной форме обучения в вузах и профтехучилища, сведения о присвоении спортивных разрядов, информация о гражданах, признанных инвалидами и имеющих право на отсрочку от призыва.