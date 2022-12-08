Россияне переходят на дешевые смартфоны. Но iPhone все равно на первом месте по продажам

Падение спроса

Россияне стали меньше покупать премиальные смартфоны. Реже их выбор падает и на дешевые мобильники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС. По данным оператора, за 11 месяцев 2022 г. продажи смартфонов упали на 22% в деньгах и на 19% — в штуках.

За период с января по ноябрь было продано 21 млн устройств на общую сумму 477 млрд руб. Средний чек покупки составил 22 тыс. руб. (на 3% менее, чем в 2021 г.). Продажи смартфонов в ноябре 2022 г. упали на 30% в штуках и на 43% — в денежном выражении.

Спрос на дорогие устройства (цена выше 50 тыс. руб.) упал на 57%, а на бюджетные (стоимостью до 15 тыс. руб.) — на 35%.

Популярные смартфоны

Россияне стали чаще покупать смартфоны средней стоимости (30-40 тыс. руб.), следует из отчета МТС. Среди самых популярных устройств оказались китайский Xiaomi и Poco (они заняли 33% рынка в штуках), на втором месте — южнокорейский Samsung (19%). Следующие по популярности бренды Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%).

Россияне чаще покупают смартфоны из среднего ценового сегмента

Первенство на рынке в денежном выражении заняли Apple (34%), Samsung (31%), Xiaomi и Poco (24%), а также китайские Realme (8%) и Tecno (3%). Но при этом продажи некоторых смартфонов в штуках снизились. Например, спрос на Samsung упал на 51%, китайский Honor — на 47%, Huawei — на 33% и Apple — на 45%. На некоторые же модели в МТС, наоборот, отметили повышенный спрос. Пользователи стали приобретать Vivo (20%), Realme (122%) и Tecno (563%).

В топ-10 самых покупаемых телефонов в 2022 г. попали Xiaomi Redmi 9A, Applei Phone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03 и др. Как пояснили изданию представители МТС, в ТОП не попали новые iPhone 14, т.к. они относятся к премиальному сегменту, а такие устройства покупают реже, чем другие смартфоны.

Китайские бренды

Представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что доля китайских смартфонов за десять месяцев 2022 г. выросла до 65% (около 13,5 млн устройств). Тогда как за тот же период 2021 г. их доля составила 50%.

Как пояснил «Коммерсанту» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, россияне стали чаще выбирать китайские бренды смартфонов по причине прекратившихся официальных поставок Apple и Samsung. Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 г. часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке продаж в России. С тех пор поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию сократились почти на 90%.

Из-за этого покупатели стали меньше доверять этим брендам. К тому же доступ к некоторым сервисам ограничен, как и возможность ремонтировать смартфоны в официальных сервисных центрах, отметил Сурков. К тому же в июле 2022 г. экспорт смартфонов в Россию из Китая увеличился на 77% по сравнению с июнем 2022 г. и в деньгах составил $312 млн.