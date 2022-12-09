Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить частоты для сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. в ДНР и ЛНР будет только по одному сотовому оператору. В Херсонской и Запорожской будет по три оператора, причем больше всего частот получит «МирТелеком».

ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении частот для сотовой связи на новых территориях России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Это следует из проекта решения ГКРЧ, имеющегося в распоряжении CNews.

ДНР и ЛНР объявили независимость от Украины еще в 2014 г. На территории этих республик уже давно работают собственные сотовые операторы: «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс») и «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

На территориях Херсонской и Запорожской областях российские сотовые операторы начали работать весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Как в Херсонской и Запорожской областях стали формироваться сотовая связь

В Херсонской и Запорожской областях появилось сразу три сотовых оператора. Это «+7Мобайл», «Миртелеком» и упомянутый РОС из ДНР. «+7Мобайл» связан с крымским сотовым оператором «К-Телеком».

В ДНР и ЛНР останется по одному сотовому оператору, а в Херсонской и Запорожской областях их будет по три

Весной владельцем «К-Телеком», как и другого крымского сотового оператора – «КТК-Телеком», стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову.

«МирТелеком» считается связанным с еще одни крымским телекоммуникационным оператором – «Миранда-Медиа». Исторически «Миранда-Медиа» была создана «Ростелекомом», затем доля «Ростелекома» в компании снизилась до менее чем 20%.

ГКРЧ намерена зафиксировать сложившееся положение вещей, выдав частоты для сотовой связи стандартов GSM, UMTS (относится к третьему поколению сотовой связи, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G) на новых территориях. В ДНР частоты получит РОС, в ЛНР – МКС, в Херсонской и Запорожской областях – «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС.

Кто из операторов и сколько получит частот

Для GSM будут выделены частоты в диапазонах 880 – 915 Мгц, 925 – 960 МГц, 1710 – 1785 МГц и 1805 – 1880 МГц. Для UMTS будут выделены частоты в диапазонах 880 – 915 Мгц, 925 – 960 МГц, 1920 – 1980 МГц и 2110 – 2170 МГц. Для LTE будут выделены частоты в диапазонах 703 – 733 МГц, 758 – 788 МГц, 791 – 821 МГц, 832 – 862 МГц, 880 – 915 МГц, 925 – 960 МГц, 1710 – 1785 МГц и 1805 – 1880 МГц, 1920 – 1980, 2110 – 2170 МГц, 2500 – 2570 МГц и 2620 – 2690 МГц.

Как ГКРЧ намерена распределить частоты для сотовой связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

GSM UMTS LTE ДНР «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 Херсонская область «МирТелеком» 880-895/925-9401710-1735/1805-1830 880-895/925-9401920-1940/2110-2130 703-713/758-768832-842/791-801880-895/925-9401710-1735/1805-18301920-1940/2110-21302500-2520/2620-2640 «К-Телеком» 905-915/950-9601760-1785/1855-1880 905-915/950-9601960-1980/2150-2170 723-733/778-788852-862/811-821905-915/950-9601760-1785/1855-18801960-1980/2150-21702545-2570/2665-2690 «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 Запорожская область «МирТелеком» 880-895/925-9401710-1735/1805-1830 880-895/925-9401920-1940/2110-2130 703-713/758-768832-842/791-801880-895/925-9401710-1735/1805-18301920-1940/2110-21302500-2520/2620-2640 «К-Телеком» 905-915/950-9601760-1785/1855-1880 905-915/950-9601960-1980/2150-2170 723-733/778-788852-862/811-821905-915/950-9601760-1785/1855-18801960-1980/2150-21702545-2570/2665-2690 «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665

Для GSM на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС будут выданы по две парные полосы частот шириной 10 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц. В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные частот шириной по 10 МГц в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц. «МирТелеком» на указанных территориях получит по две парные полосы частот шириной по 15 МГц в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц.

Для UMTS на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС получат по две парные полосы частот шириной 10 МГц в диапазоне 900 МГц и аналогичный набор частот в диапазоне 1900 – 2100 МГц. В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной 20 МГц каждая в диапазоне 1900 – 2100 МГц. «МирТелеком» на указанных территориях получит по две парные полосы шириной 20 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы шириной по 20 МГЦ в диапазоне 1900 – 2100 МГц.

Для LTE на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС получат по две парные полосы частот шириной 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГЦ, 800 МГц и 900 МГц. В каждом из диапазонов 1800 МГц и 2,5 ГГц указанные операторы получат по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая. Еще в диапазоне 1900 – 2 100 МГц обоим операторам будет выделено по две парные полосы частот шириной 20 МГц каждая.

В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц. В каждом из диапазонов 1900 – 2100 МГц и 2,5 ГГц указанные операторы получат по две парные полосы частот шириной по 20 МГц каждая, в диапазоне 1800 МГц – по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая.

«МирТелеком» на территориях Запорожской и Херсонской областей получит по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГц и 800 МГц и по две парные полосы шириной по15 МГц каждая в диапазоне 900 МГц. В каждом из диапазонов 1900 – 2100 МГц и 2,5 ГГц компания получит по две парные полосы шириной по 20 МГц каждая, в диапазоне 1700 МГц – по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая. Таким образом, на территориях Херсонской и Запорожской областей у «МирТелеком» будет несколько больший набор частот, чем у двух других операторов.

Поиск новых частот

Дополнительно ГКРЧ планирует расширить действие своих решений о выделении частот неопределенному кругу лиц на территорию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также планируется провести оценку существующего покрытия сетями сотовой связи автомобильных дорог.

Также ГКРЧ намерена поручить Роскомнадзору провести работы по оценку существующей загрузки радиочастотного спектра на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обалстях в диапазонах 410 – 470 МГц, 617 – 703 МГц, 748 – 758 МГц, 821 – 832 МГц, 862 – 880 МГц, 1427 – 1710 МГц, 1880 – 1920 МГц, 1980 – 2020 МГц, 2170 – 2200 МГц, 2300 – 2400 МГц, 2483,5 – 2500 МГц, 22570 – 2620 МГц, 3,3 – 4,2 ГГц, 4,4 – 5 ГГц и 5150 – 7125 МГц.

Кроме того, на территориях ЛНР и ДНР предполагается провести оценку загрузки радиочастотного спектра в диапазонах 703 – 713 МГц, 723 – 733 МГц, 758 – 768 МГц, 778 – 788 МГц, 719 – 801 МГц, 811 – 821 МГц, 832 – 842 МГц, 852 – 862 МГц, 880 – 895 МГц, 905 – 915 МГц, 925 – 940 МГц, 950 – 960 МГц, 1710 – 1735 МГц, 1760 – 1785 МГц, 1805 – 1830 МГц, 1855 – 1880 МГц, 1920 – 1940 МГц, 1960 – 1980 МГц, 2110 – 2130 МГц, 2150 – 2170 МГц, 2500 – 2520 МГц, 2545 – 2570 МГц, 2620 - 2640 МГц и 2665 – 2690 МГц.