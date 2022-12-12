CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Олег Мачульский, начальник Управления развития клиентских систем и операционных сервисов, «Московская биржа»;
Елена Кондратьева, заместитель генерального директора, Сервисный центр «Феско»;
Роман Кривошеин, владелец продукта RPA, «Комус»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
представитель компании «Право.ру».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок BPM

  • Как необходимость импортозамещения повлияет на российский рынок BPM.
  • Оценка доли собственной разработки на российском рынке BPM.
  • Уровень зрелости российских BPM-решений.
  • Как внедрение BPM-решений распределяется между отраслями российской экономики?
  • Какая доля компаний на российском рынке использует системы BPM в качестве корпоративной платформы цифровизации процессов?

Технологии

  • Применение подхода Low Code/No code.
  • Когда концепция Low Code удорожает внедрение?
  • Автоматизация простых повторяющихся процессов с помощью RPA.
  • Преодоление ограничений в конструкторах процессов 一 для сложных решений.
  • Искусственный интеллект в BPM.
  • BPM как платформа цифровизации предприятия.
  • Мультиплатформенность систем BPM 一 обязательное условие эффективной цифровизации.

Как компании применяют BPM

  • Как изменения в экономике отразились на автоматизации бизнес-процессов?
  • Собственная разработка в области BPM 一 необходимость для крупных компаний?
  • Как ускорить внедрение BPM и снизить затраты 一 примеры проектов.
  • Ускорение импортозамещения 一 какие решения и подходы выбирают компании.
  • Создание бизнес-процессов «без кодирования».
  • Как программные роботы, RPA, помогают в автоматизации простых процессов.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов

Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Россияне не останутся без связи. Операторам разрешат закупать иностранное «железо» вместо несуществующего российского

Россияне переходят на дешевые смартфоны. Но iPhone все равно на первом месте по продажам

Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще