У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 начали предоставление услуг роуминг на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ожидается начало предоставления услуг роуминга и для абонентов МТС.

Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) договорились о начале предоставления услуг роуминга на территории четырех новых субъектов федерации – Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР соответственно).

Об этом, со ссылкой на свои источники, пишет газета «Ведомости». По данным издания, до конца года роуминг на указанных территориях запустит и оператор «Мобильные телесистемы» (МТС).

Как на новых российских территориях начинала работать сотовая связь

С 2015 г., когда ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины, на территории этих республик заработали собственные сотовые операторы: «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс») и «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 начали предоставление услуг роуминг на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Роуминга с Россией эти операторы не предоставляли. Некоторое время роуминг для абонентов МТС обеспечивал местный филиал «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone), который исторически принадлежал российскому МТС.

Весной 2022 г., с началом специальной военной операции России на Украине, на территориях Херсонской и Запорожской областей заработало три сотовых оператора: «+7Телеком», «МирТелеком» и упомянутый РОС. Осенью 2022 г. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР были присоединены к территории России.

«+7Телеком» является «дочкой» крымского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Данный оператор первым начал работать в Крыму в 2014 г. после его присоединения к России. Весной 2014 г. новым владельцем «К-Телеком», как и другого крымского сотового оператора – «КТК-Телеком» - стал холдинг «АйСи Инвест», принадлежащий бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову.

Компанию «МирТелеком» связывают с крымским телекоммуникационным оператором «Миранда-Медиа», который был создан в 2014 г. «Ростелекомом» для оказания услуг фиксированной связи. Впоследствии доля «Ростелекома» в компании была снижена до менее чем 20%.

Позиции сотовых операторов

В МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» от комментариев по вопросу роуминга на новых территориях России отказались. В «Вымпелкоме» ограничились комментарием, что компания ведет постоянную работу с роуминговыми партнерами для предоставления услуг связи на лучших условиях. Представители Минцифры от комментариев отказались. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на «CNews FORUM 2022», говорил, что роуминг на указанных территориях уже предоставляется.

Представитель «+7Телеком» подтвердил CNews, что компания имеет роуминговые соглашения со всеми четырьмя федеральными сотовыми операторами: «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл». Причем оно работает в обе стороны: абоненты федеральных сотовых операторов будут иметь связь в Херсонской и Запорожской областях, так и наоборот.

При нахождении на территории Херсонской и Запорожской областях минута телефонного вызова будет стоить 4,95 руб., отправка одного SMS-сообщения – 2,95 руб. Интернет в роуминге пока не предоставляется.

Сообщения от пользователей с мест

Пользователи Telegram-канала «Мобильная связь на юго-западе Украины» подтверждают роуминг между местными операторами и федеральными операторами. Так, на днях был доступен роуминг для абонентов «Билайна», Tele2 и «Мегафона» в Донецке и Горловке (ДНР). В то же время у абонентов МТС роуминга в этих городах пока не было.