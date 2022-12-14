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Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru

Процесс получения операторами разрешения Роспотребнадзора на установку в Москве базовых станций значительно упростился. Теперь все документы можно оформить в электронном виде и отслеживать процесс рассмотрения заявлений в режиме онлайн. Таким образом Правительство Москвы старается стимулировать операторов инвестировать в развитие сетей связи и создание цифровых экосистем для жителей столицы.

Новые правила получения разрешений

Правительство Москвы совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по городу Москве упростили операторам сотовой связи получение санитарно-эпидемиологических заключений и других документов, необходимых для установки базовых станций сотовой связи и другой телеком-инфраструктуры. Теперь компании могут подать заявления на оформление заключений Роспотребнадзора в электронном виде на портале mos.ru, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

Новый сервис ускорит получение разрешительной документации и избавит операторов связи от необходимости предоставлять в Управление Роспотребнадзора по городу Москве пакеты бумажных документов. Теперь всю необходимую информацию они могут направлять в электронном виде. Статус и результат рассмотрения своих заявлений операторы смогут отслеживать онлайн в корпоративном кабинете на портале mos.ru.

Москва — один из ведущих мегаполисов мира по качеству сотовой связи и мобильного интернета. Сетями LTE уже покрыто более 99,7% территории столицы. Это позволяет жителям оставаться на связи с близкими и пользоваться всем многообразием доступных цифровых сервисов, а городу — использовать современные технологии управления.

Новый сервис ускорит получение разрешительной документации на установку базовых станций в Москве

«Создавая новые сервисы для горожан и внедряя современные решения в управлении городом, мы делаем ставку на дальнейшее развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, беспилотников. Для этого важно постоянно совершенствовать инфраструктуру связи, чтобы она отвечала актуальным задачам и имела достаточный запас прочности, — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. — Операторы «большой четверки» системно работают в этом направлении, в том числе пилотируют новые технологии связи. Перевод взаимодействия с городом и Управлением Роспотребнадзора по Москве в электронный вид упростит и ускорит оформление документов, необходимых для развития инфраструктуры. Таким образом, город поддерживает операторов, которые продолжают инвестировать в развитие сетей связи и создание цифровых экосистем для жителей».

Как это работает

Перевод документов в электронный вид позволит сократить сроки выдачи разрешений. Специально для этого была разработана автоматизированная информационная система согласования функционирования передающих радиотехнических объектов (АИС ПРТО). Она интегрирована с городскими информационными системами и реестром Роспотребнадзора. Это позволило перевести всю работу с документацией по радиотехническим объектам в цифровой формат.

«Функционал АИС ПРТО позволит жителям Москвы получать полную информацию о безопасности расположенных рядом с их домами базовых станций, что, конечно же, значительно сократит количество их обращений с просьбой проверить базовые станции, сократит количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении операторов связи. Кроме того, он упростит взаимодействие между операторами связи по получению информации о существующих базовых станциях, необходимой для проектирования новых ПРТО, ускорит процесс проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», а также процедуру выдачи Управлением Роспотребнадзора по г. Москве по результатам данных экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева. — Несмотря на простоту и удобство данной платформы для получения санитарно-эпидемиологических заключений, это не лишает операторов связи их права подать заявление на получение заключения другими предусмотренными способами, в том числе через систему «Единого окна» на бумаге».

«Эта информационная система оптимизирует подачу заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических заключений в Управлении Роспотребнадзора по Москве и значительно сократит сроки получения разрешительной документации, что позитивно отразится на скорости развития сети и предоставления качественных услуг гражданам РФ», — отметили в пресс-службе МТС.

При создании АИС ПРТО были оцифрованы более 30 тыс. бумажных документов и создан единый электронный архив. Таким образом, у каждого радиотехнического объекта на территории Москвы появился свой «цифровой паспорт», в котором собрана вся информация о технических характеристиках и выданных разрешениях. Пользователи могут оперативно найти и распечатать нужный документ.

«Мы рассчитываем на то, что платформа ускорит процесс подачи заявлений и получения разрешительной документации, упростит поиск информации, предложит удобный интерфейс и повысит прозрачность информации об операторских сетях. Система позволит перевести бумажный документооборот в электронный формат. Все это критически важно в условиях цифровизации городской среды», —говорит Алекcей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.

Разработка АИС ПРТО и создание сервисов для операторов связи ведется в рамках соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве, подписанного в октябре 2019 года.

«От запуска автоматизированной информационной системы согласования функционирования передающих радиотехнических объектов (АИС ПРТО) «ВымпелКом» ожидает положительный эффект прежде всего в части создания более прозрачной процедуры получения разрешительных документов на размещение ПРТО для всех участников процесса; снижения негативного отношения населения к установке и функционированию базовых станций сотовой связи в результате организации публичного доступа к информации по размещению ПРТО и распространения положительного совместного опыта Департамента информационных технологий города Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве по созданию АИС ПРТО на остальные субъекты РФ», — говорят в пресс-службе «ВымпелКом».

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