Минцифры пошло войной на телефонных спамеров

Минцифры подготовило проект постановления Правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи». На основании новых правил ведомство предлагает сотовым операторам пресечь рекламные обзвоны пользователей. Представители министерства уже обсудили инициативу с бизнесом. Операторы не против, и даже полагают, что такой шаг действительно станет помехой для телефонных мошенников.

Минцифры — против телефонного спама

Минцифры разработало проект постановления Правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи». Документ размешен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Он был разработан в целях реализации положений закона «О связи».

Как отмечается в пояснительной записке министерства, проект расширяет возможности взаимодействия операторов связи и их абонентов с помощью портала госуслуг, уточняет порядок и условия перенесения абонентских номеров при переходе абонента от одного оператора связи к другому, а также определяет обязанности операторов связи и абонентов при заключении договоров на оказание услуг связи и при их исполнении.

Если проект постановления утвердят, то новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 г. В Минцифры отмечают, что они в том числе будут способствовать внедрению операторами инструментов борьбы с телефонным спамом.

Минцифры предложило операторам связи блокировать спам и указывать, кто звонит

«Такие меры должны сократить количество навязчивой телефонной рекламы, — сообщили представители в Минцифры CNews. — Автообзвон стал распространенным инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьей 18 закона “О рекламе”. Блокировка коснется именно автообзвона — его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников».

Уточнение терминологии

В Минцифры отмечают, что автообзвон — это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компании, интересующиеся подобными рекламными механизмами, закупают специальный софт, позволяющий автоматически звонить одновременно на сотни номеров.

Если абонент отвечает на такой звонок, то он либо услышит записанное голосовое сообщение, либо программа его переключит на оператора.

Что еще предлагает Минцифры

Также министерство хотело бы, чтобы операторы сообщали абонентам, какая компания им звонит. Технически такие сервисы уже существуют, отмечают в ведомстве, а некоторые ИТ-компании даже выпускают подобные приложения.

«На экране смартфона отобразится номер звонящего и подпись. Например, медцентр, банк или другое учреждение и его название. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию», — говорится в сообщенииминистерства.

«У нас уже есть система для выявления и блокировки автообзвонов, — сообщил CNew Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании “Мегафон”. — Ожидаем, что инициатива Минцифры поможет нам более эффективно бороться с этими звонками».

Компания МТС прокомментировать CNews инициативу Минцифры отказалась.

Как борются со спамом сейчас

Как ранее писал CNews, россияне тонут в непрошеных рекламных звонках. В период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. мошенники и спамеры стали звонить на 73% чаще. Наиболее активные спам-кампании фирмы развернули в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Татарстане.

Впрочем, российские власти и операторы связи уже пытаются вести борьбу с рекламными звонками. Так в марте 2022 г. операторы совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) начали разрабатывать всероссийскую антиспам-систему.

В июне 2022 г. она заработала. Абоненты могут пожаловаться на нежелательный вызовы, указав номера, с которых они поступают, и через некоторое время операторы их заблокируют.