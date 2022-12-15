Veon ищет выхода из тупика и предлагает кредиторам $600 млн

Veon предложил владельцам своих облигаций в обмен на предоставление согласия на отсрочку выплат возможность потребовать от компании выкупить облигации на сумму до $600 млн. Реструктуризация задолженности необходима в связи с тем, что власти России обязали «Вымпелком» обеспечить расчет с российскими держателями облигаций, но из-за санкций сделать это затруднительно.

Возможность выкупа облигаций Veon

Телекоммуникационная группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») предложила владельцам двух выпусков своих еврооблигаций обновленные условия их реструктуризации. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций объемом $529 млн и $700 млн со сроками погашения в феврале и апреле 2023 г. соответственно. Доход по этим выпускам облигаций составляет 5,95% и 7,25%. Общий объем двух выпусков — $1,23 млрд.

Ранее Veon предложил владельцам еврооблигаций указанных выпусков дать согласие на перенос сроков их погашения на восемь месяцев, то есть до октября и декабря 2023 г. соответственно. Тогда же Veon запросил разрешение на изменение порядка принятия решений владельцами облигаций и пообещал выплатить им премию за согласие в размере 75 процентных пунктов (0,75%).

Теперь, после консультации с владельцами облигаций, Veon добавил новое условие: они смогут потребовать от компании выкупить их на общую сумму до $600 млн. Это будет возможно сделать после 10 мая 2023 г. Условиями выполнения данного требования будет получение Veon всех разрешений от регулирующих органов и наличие на его счетах более $1 млрд (на текущий момент на счетах компании находится $1,05 млрд).

Veon договаривается с кредиторами

Облигации будут выкупать по цене 101% от их номинала плюс проценты. Также увеличивается размер премии владельцам облигаций за предоставления согласия — до 200 базисных пунктов (2%).

Как будут приниматься решения на собраниях владельцев облигаций Veon

Согласно нынешним условиям, для принятия решений на собрании владельцев еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2023 г. требуется одобрение всех 100% держателей, посетивших собрание. Также для кворума необходимо присутствие всех держателей ценных бумагам. В случае с выпуском еврооблигаций со сроком погашения в апреле 2023 г. для принятия решений требуется согласие более чем 50% владельцев облигаций, посетивших собрание, для кворума — присутствие более 75% владельцев ценных бумаг.

По новым условиям в случае с обоими выпусками еврооблигаций для принятия решений необходимо будет согласие более чем 50% владельцев облигаций, посетивших собрание, а для кворума — присутствие 66% от общего числа владельцев облигаций. Кроме того, владельцы облигаций, находящихся под санкциями, не будут принимать участие в голосованиях и не будут учитываться при подсчете кворума.

Проблемы Veon с расчетами с российскими владельцами еврооблигаций

После введения Евросоюзом санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Veon лишился возможности выплачивать проценты владельцам еврооблигаций, зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре: европейские клиринговые центры замораживают платежи в их адрес.

Летом Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские компании обеспечить выполнение обязательств перед держателями своих еврооблигаций, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре, на тех же условиях, что и перед остальными держателями ценных бумаг. Для этого возможно выпустить замещающие российские облигации, которые будут передаваться владельцам еврооблигаций либо доход от размещения которых будет перечислять владельцам еврооблигаций. Также возможно выполнение обязательств в рублях через российскую финансовую инфраструктуру.

Между тем, «Вымпелком» не является эмитентом или гарантом по еврооблигациям, выпущенным Veon. Тем не менее, в сентябре 2022 г. Министерство финансов России обязало «Вымпелком» выполнить обязательства перед владельцами еврооблигаций Veon, зарегистрированным в российской финансовой системе. Кроме того, в конце ноября Центробанк представил разъяснения, согласно которым российские компании, входящие в одну группу лиц с компаниями — эмитентами еврооблигаций, обязаны исполнять обязательства таких компаний перед владельцами еврооблигаций, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Иски к «Вымпелкому» из-за еврооблигаций Veon

Ряд российских управляющих компаний (УК), владеющих еврооблигациями Veon, обратились с исками к «Вымпелкому» в Арбитражный суд Москвы относительно взыскания задолженности по этим ценным бумагам. УК «Первая» (бывшая «Сбербанк — управление активами») подала иск на 2,14 млрд руб, УК «Лидер» — на 1,75 млрд руб., УК «Трансфингрупп» — на 127 млн руб. УК «Лидер» также просила суд принять обеспечительные меры и запретить Veon продавать «Вымпелком» без принятия «Вымпелкомом» обязательств перед российскими владельцами еврооблигаций, но получила отказ.

Veon искал различные способы выхода из ситуации. Прямые платежи в адрес российских держателей еврооблигаций со стороны «Вымпелкома» могли бы быть не признанны европейскими клиринговыми центрами, из-за чего у Veon могло бы наблюдаться «задвоение» выплат в адрес российских кредиторов.

Продажа «Вымпелкома»

В результате в ноябре 2022 г. было принято решение о продаже «Вымпелкома» его топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 130 млрд руб. Значительная часть этой суммы будет засчитана путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon по облигациям.

Сделка позволит Veon значительно снизить уровень своей задолженности, а также избавит группу от проблем, которые у нее стали накапливаться с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. Так, в группу Veon входит украинский сотовый оператор «Киевстар», чья инфраструктура в значительной степени пострадала из-за боевых действий. Кроме того, рейтинговые агентства Fitch и S&P отозвали кредитные рейтинги Veon из-за того, что бизнес группы в значительной степени связан с Россией. Это, в свою очередь, лишило Veon доступа к рынку капитала.

Между тем, в УК «Трансфингрупп» заявили CNews, что «Veon продолжает подготовительные действия по уходу с рынка России без каких-либо действий по удовлетворению законных требований держателей облигаций Veon, несмотря на требования указа Президента и Центробанка. «Российским держателям облигаций остается защищать свои интересы в суде и принуждать Veon и “Вымпелком” осуществлять действия, напрямую предписанные указом Президентом», — заявили в компании.