«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

В течение года в «Росатоме» появится защищенная система ВКС для крайне ограниченного числа сотрудников. По итогам проекта они смогут обмениваться друг с другом видеоданными категории «для служебного пользования» или содержащими сведения, относящиеся к коммерческой тайне.

Защищенная ВКС для «Росатома»

Как выяснил CNews, госкорпорация намерена обзавестись системой защищенной видеоконференцсвязи (ВКС) для весьма ограниченного круга своих сотрудников. Вывод об этом можно сделать, исходя из информации, размещенной на сайте госзакупок.

По данным этого ресурса, 14 декабря 2022 г. «Росатомом» был объявлен тендер на поставку программно-аппаратного комплекса, сертификата на техническую поддержку, оказание консультационных услуг и выполнение работ по созданию информационной системы «Защищенная видеоконференцсвязь — К». Что именно означает буква «К» в названии системы, в тендерных документах не прописано.

Форматом закупки услуг был выбран конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная сумма договора выставлена на уровне 136 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 30 декабря 2022 г.

Подведение итогов тендера намечено на 27 января 2023 г. Завершение проекта запланировано на декабрь 2023 г. Затем на будущего подрядчика будут возложены 12-месячные гарантийные обязательства.

«Росатом» строит защищенную систему ВКС

Кураторами проведения работ заявлены сотрудники управление техполитики в ИТГК «Росатом», АО «Гринатом» — главного внутреннего ИТ-интегратора госкорпорации.

Подоплека проекта

В техзадании на систему сообщается, что реализация данного проекта вызвана «необходимостью проведения совещаний в формате видеоконференции с обменом информацией ограниченного доступа (коммерческая тайна (КТ) / для служебного пользования (ДСП)) для организаций атомной отрасли и отсутствием системы видеоконференцсвязи, аттестованной по требованиям информационной безопасности, для проведения таких совещаний».

Основной целью создания в ТЗ указано предоставление возможности организациям атомной отрасли проведения совещаний в формате видеоконференций для обсуждения и демонстрации материалов, относящихся к ДСП и КТ.

Архитектура будущей системы должна будет включать в себя только закрытый периметр внутри корпоративной сети передачи данных «Росатома».

Система для избранных

На сегодняшний день «Росатоме» работает почти 300 тыс. сотрудников. По всей видимости, доступ к новой ВКС получит лишь очень малая часть из них.

Как следует из ТЗ, по итогам основной части проекта пользователями системы предположительно станут семь человек. Под них будет создано два абонентских пункта и пять рабочих мест операторов.

Количество зарегистрированных в системе абонентских пунктов первой очереди (их реализация и подключение находятся вне рамок рассматриваемого ТЗ) — 33.

«Прогноз роста количества зарегистрированных абонентских пунктов на три года — до 162, в том числе до 150 одновременных подключений в видеоконференции (реализация и подключение также вне ТЗ).

ВКС для массового использования в «Росатоме» уже есть

Исходя из представленной выше информации о числе пользователей защищенной ВКС, можно сделать вывод, что новый проект не отменяет внедрения в госкорпорации обычной ВКС для массового использования. Представители Гринатома в разговоре с CNews справедливость такого заключения подтвердили.

Напомним, в феврале 2021 г. CNews стало известно, что «Росатом» после пилотного внедрения в 2020 г. российского мессенджера eXpress для нескольких сотен сотрудников начинает тиражирование платформы на устройства 100 тыс. своих работников.

В начале декабря 2022 г. Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress.■