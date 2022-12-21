Россия легализует частоты для беспилотников

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить несколько полос частот для работы в России беспилотных летательных средств. В 2021 г. для беспилотников уже была выделена одна полоса частот, но только для тех, которые предназначены для мониторинга промышленных объектов. Сейчас беспилотники используют радиочастоты в отсутствие нормативной базы.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для беспилотников

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о выделении новых частот для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

В материалах комиссии отмечается, что в России происходит расширение рынка беспилотных воздушных судов (БВС) и беспилотных авиационных систем (БАС). В том числе в 2021 г. Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России, кроме того, происходит реализация инициативы «Беспилотная аэродоставка грузов».

Какие частоты будут выделены беспилотникам

ГКРЧ планирует определить, что радиоэлектронные средства (РЭС), обеспечивающие функционирование БАС, относятся к воздушной подвижной службе. Предполагается выделить неопределенному кругу лиц на территории России следующие полосы радиочастот: 118-137 МГц, 390-399,9 МГц, 860-876 МГц, 902-915 МГц и 921-925 МГц для организации командной линии (управление, контроль и обмен сообщениями).

ГКРЧ намерена выделить частотные полосы для работы беспилотников, которые сейчас используют радиочастоты в отсутствие нормативной базы

Для организации каналов передачи полезной нагрузки в БАС планируется выделить полосы частот 1427-1535 МГц, 2214-2226 МГц, 2328-2340 МГц, 2400-2500 МГц и 2580-2592 МГц.

Кроме того, планируется признать возможным использование полос радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц РЭС, установленными на БАС, в рамках действующих решений ГКРЧ об использовании полос радиочастот для применения РЭС стандарта LTE (четвертое поколение сотовой связи) и действующих разрешений на использование радиочастот для РЭС стандарта LTE.

Также планируется признать перспективными для проведения исследований о возможности использования полосы радиочастот 960-1200 МГц для организации командной линии БАС и полосы радиочастот 5-5,2 ГГц и 5,85-6,425 ГГц для организации канала передачи полезной нагрузки в БАС.

Также ГКРЧ планирует поручить Росавиации совместно с Роскомнадзором, Минобороны, ФСО (Федеральная служба охраны) и МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий) разработать специальный механизм внесения уточнений или дополнений в выданные разрешения на использования радиочастот или радиочастотных каналов в случае необходимости оперативного использования БАС.

Какие полосы частот будут исследованы на предмет возможности использования беспилотниками

Кроме того, Росавиации будет рекомендовано, совместно с другими органами власти, провести исследования возможности обеспечения электромагнитной совместимости между РЭС БАС и другими видами РЭС, работающими в полосах радиочастот 960-1200 МГц, 5-5,2 ГГц и 5,85-6,425 ГГц.

Также Росавиации будет рекомендовано, совместно с другими органами власти, провести исследования возможности пересмотра установленных технических характеристик РЭС, обеспечивающих функционирование БАС, в диапазонах 118-137 МГц, 390-399,9 МГц, 860-876 МГц, 902-915 МГц, 921-925 МГц, 1427-1535 МГц, 2214-2226 МГц, 2328-2340 МГц, 2,4-2,5 ГГц и 2,58-2,592 ГГц при соблюдений условий ЭМС между этими РЭС и другими видами РЭС, работающими в этих и смежных с ними диапазонах радиочастот.

Существующее регулирование в сфере частот для беспилотников

Как отмечается в материалах ГРКЧ, в настоящее время на учета Росавиации состоит свыше 60 тыс. БВС. Сложившаяся ситуация характеризуется функционирование радиоэлектронных средств, установленных на БВС, различных диапазонов радиочастот в условиях отсутствия нормативных документов, регулирующих условия их использования.

В конце 2021 г. ГКРЧ выделила частоты для организации связи с беспилотными воздушными судами, но только одну полосу - 5,85-6,425 ГГц - и только для одного применения - проведение воздушного наблюдения и патрулирования при обеспечении контроля состояния удаленных (труднодоступных) промышленных объектов (нефте- и газопроводов, линий электропередач и др.).

Международные предложения по выделению частот для беспилотников

Предлагаемый проект решения комиссии направлен на решение проблемы текущего радиочастотного обеспечения БВС общегражданского назначения, эксплуатируемых как физическими, так и юридическими лицами в других диапазонах радиочастот.

Предложения по выделению частот основаны на отчете ECC (Electronic Communication Committee, Комитет по электронным коммуникациям, подразделение Европейской почечной ассоциации), рекомендовавшего минимальную ширину радиочастотных каналов, выделяемых для линий связи и управления БПЛА и для каналов передачи полезной информации с БПЛА на землю.

Согласно отчету ECC, для БПЛА предполагается выделение двух радиочастотных полос, причем как из разных диапазонов радиочастот, так и из одного и того же диапазона: одна для радиочастотного канала управления БПЛА (скорость передачи данных в канале 0,3-1 Мбит/сек, примерная рабочая ширина полосы 0,3-3 МГц) и вторая – для передачи полезной информации (скорость передачи данных в канале 5 Мбит/сек, ширина полосы – 5-10 МГц).

Что касается отнесения РЭС, отнесенных на БВС, к воздушной подвижной службе, то такой подход согласован с Минобороны и Росавиацией. Соответственно, все предложенные диапазоны радиочастот будут выделена подвижной службе на первичной основе.