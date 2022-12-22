Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона»

Госкомиссия по радиочастотам рассматривает возможность продлить для сотового оператора Tele2 на один год требования по покрытию территорий сотовыми сетями. В отличие от «Билайна», МТС и «Мегафона», оператор не в полной мере выполнил эти требования.

ГКРЧ готовит отсрочку для Tele2

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планировала рассмотреть вопрос о выполнении оператором «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) условий покрытия территорий сетями сотовой связи. Это следует из проекта решения комиссия, имеющегося в распоряжении CNews.

Tele2 отстает от «Вымпелкома», МТС и «Мегафона»

Речь идет об условиях покрытия территорий, записанных в решении ГКРЧ от конца 2013 г. Летом 2022 г. ГКРЧ уже рассматривала доклады четырех крупнейших сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» о ходе выполнения данного решения. Тогда комиссия решила, что «Т2 Мобайл», в отличие от трех остальных операторов, не в полной мере выполнила данные условия.

Госкомиссия по радиочастотам может продлить для Tele2 требования по покрытию территорий сотовыми сетями

Тогда оператору поручили представить к следующему заседанию ГКРЧ новый доклад на данную тему. Также комиссия решила ввести мораторий на рассмотрение вопросов о выполнение требований по покрытию территорий на своем очередном заседании.

На предстоящем заседании ГКРЧ планировала предоставить оператору отсрочку на один год с целью выполнения условий по покрытию территорий. В феврале 2023 г. «Т2 Мобайл» должен был представить доклад о мерах, направленных на выполнение условий данного решения.

В Минцифры и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев по данному вопросу. Источник, близкий к комиссии, что рассмотрение вопроса будет перенесено. Еще один собеседник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что у «Т2 Мобайл» высокие шансы получить отсрочку в части выполнения требований по покрытию, так как оператор может сослаться на отсутствие необходимого оборудования.

Требования по покрытию территорий сотовыми сетями

Впервые требование по покрытию территорий появилось в решение ГКРЧ от 2011 г. о выделении частот для стандарта сотовой связи LTE (четвертое поколение, 4G) в диапазонах 700-900 МГц и 2,5-2,7 ГГц. Тогда комиссия решила, что операторы, получившие данные лицензии, должны будут покрыть сетями LTE все регионы. При этом под покрытие региона понималось обеспечение связи на территории всех населенных пунктов с числом жителей от 50 тыс. человек, а под покрытие населенного пункта – обеспечение связи на территории всех находящихся в нем средних образовательных учреждений.

В 2012 г. конкурс по выдаче LTE-лицензий выиграла «большая четверка» телекоммуникационных операторов – «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» (впоследствии «Ростелеком» передал свои сотовые лицензии «Т2 Мобайл», который затем стал «дочкой» «Ростелекома»). Для каждого оператор был составлен план-график по количеству покрываемых каждый год сетями LTE регионов, предполагающий полное покрытие всех регионов к 2019 г.

В конце 2013 г. ГКРЧ приняло вышеупомянутое решение, предполагающее более строгие требования к покрытия территорий сотовыми сетям. Для сетей в диапазона ниже 1 ГГц было установлено требование обеспечить покрытие всех населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек.

Для частот в диапазонах от 1 до 2,2 ГГц требование по покрытию распространялось на населенные пункты с числом жителей от 2 тыс. человек. В диапазонах от 2,2 до 3 ГГц – на населенные пункты от 10 тыс. человек. Требования по покрытия территорий распространялись при выдаче новых лицензий, переоформлении или продлении существующих.

Срок действия лицензий на LTE, выданных в 2012 г., истекал в 2022 г. В связи с этим в 2021 г. ГКРЧ приняла новые требования по покрытию LTE-сетями территорий. К 8 сентября 2022 г. сетями LTE должны быть покрыты 90% российских населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% протяженности автомобильных трасс федерального значения. К 8 сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты упомянутой категории, а к 8 сентября 2031 г. должно было быть покрыто 99,9% протяженности федеральных трасс.

Антикризисный план Минцифры

Однако в начале 2022 г. ГКРЧ в рамках антикризисного плана поддержки телекоммуникационной отрасли, ввело мораторий на выполнение требований по обременению покрытием LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тыс. человек.

Отметим, что «Вымпелком», МТС и «Мегафон» обеспечили покрытие сотовыми сетями всех российских регионов (за исключением тех, которые присоединялись к России с 2014 г.). В то же время у «Т2 Мобайл» отсутствуют сотовые сетях в ряде российских регионов, в частности, в регионах Северного Кавказа и в некоторых дальневосточных регионах.