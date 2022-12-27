Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

По оценкам Ассоциации больших данных, сделанным в 2021 г., объем рынка больших данных в России составляет от 10 млрд руб. до 30 млрд руб. При этом к 2024 г. ожидается рост рынка до 300 млрд руб.

Сегодня все лидеры российского рынка применяют Big Data, внедрение длится 1-2 года. Срок зависит не от отрасли, а готовности корпорации и масштаба проектов. Необходимо подготовить инфраструктуру, нарастить компетенции, внедрить культуру работы с данными и повысить их качество. Более половины проектов базируются на облачных технологиях. Среди громких проектов 2021-2022 годов можно назвать проекты «Росатома», «Евраза», РЖД.

Российский рынок больших данных

Основные заказчики 一 лидеры рынка. Портрет потребителя больших данных в России

Какова динамика спроса на решения

Как определить, готов ли бизнес к внедрению технологий больших данных

Как определить зрелость готового решения Big Data

Рынок труда в области data-аналитики — как компании борются с дефицитом кадров

Кому не нужны технологии больших данных

Технологии хранения и управления большими данными

Как изменится спрос на облачный BI и IaaS для проектов больших данных в России в 2022 году

Какие готовые решения в области больших данных используются российскими предприятиями

Роль искусственного интеллекта в работе с большими данными

Облачные технологии для работы с большими данными

Почему работа на проектом продолжается даже после внедрения решения для обработки больших данных

Проекты 2022 года

Как выбрать решение для работы с большими данными

Барьеры при внедрении Big Data

Сколько стоят data-аналитика и разработка 一 какая доля расходов по проекту Big Data приходится на каждую составляющую

Сроки и эффективность проектов в области больших данных 一 примеры от лидеров отраслей

Как определить метрики успешности проекта Big Data

Как решения для обработки больших данных учитывают изменения

Как AI в обработке больших данных повышает маржинальность бизнес-процессов

Как результаты аналитики используются в операционных процессах

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia TABLOGIX

Сергей Алешкин, Headof Data Science, «Согаз»

Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, «Банк Хоум Кредит»

Алексей Тюренков, руководитель Управления ольших данных, ИТ, «Технониколь»

Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, «Уральский банк реконструкции и развития»

Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru

Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

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По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.



