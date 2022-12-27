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Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

По оценкам Ассоциации больших данных, сделанным в 2021 г., объем рынка больших данных в России составляет от 10 млрд руб. до 30 млрд руб. При этом к 2024 г. ожидается рост рынка до 300 млрд руб.

Сегодня все лидеры российского рынка применяют Big Data, внедрение длится 1-2 года. Срок зависит не от отрасли, а готовности корпорации и масштаба проектов. Необходимо подготовить инфраструктуру, нарастить компетенции, внедрить культуру работы с данными и повысить их качество. Более половины проектов базируются на облачных технологиях. Среди громких проектов 2021-2022 годов можно назвать проекты «Росатома», «Евраза», РЖД.

Российский рынок больших данных

  • Основные заказчики 一 лидеры рынка. Портрет потребителя больших данных в России
  • Какова динамика спроса на решения
  • Как определить, готов ли бизнес к внедрению технологий больших данных
  • Как определить зрелость готового решения Big Data
  • Рынок труда в области data-аналитики — как компании борются с дефицитом кадров
  • Кому не нужны технологии больших данных

Технологии хранения и управления большими данными

  • Как изменится спрос на облачный BI и IaaS для проектов больших данных в России в 2022 году
  • Какие готовые решения в области больших данных используются российскими предприятиями
  • Роль искусственного интеллекта в работе с большими данными
  • Облачные технологии для работы с большими данными
  • Почему работа на проектом продолжается даже после внедрения решения для обработки больших данных

Проекты 2022 года

  • Как выбрать решение для работы с большими данными
  • Барьеры при внедрении Big Data
  • Сколько стоят data-аналитика и разработка 一 какая доля расходов по проекту Big Data приходится на каждую составляющую
  • Сроки и эффективность проектов в области больших данных 一 примеры от лидеров отраслей
  • Как определить метрики успешности проекта Big Data
  • Как решения для обработки больших данных учитывают изменения
  • Как AI в обработке больших данных повышает маржинальность бизнес-процессов
  • Как результаты аналитики используются в операционных процессах

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia TABLOGIX

Сергей Алешкин, Headof Data Science, «Согаз»

Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, «Банк Хоум Кредит»

Алексей Тюренков, руководитель Управления ольших данных, ИТ, «Технониколь»

Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, «Уральский банк реконструкции и развития»

Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru

Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

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По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.


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