В России придется больше платить за связь. Операторы повышают цены

Российские операторы связи в скором времени повысят свои тарифы. Сообщения об этом уже стали получать клиенты Tele2 и «Мегафона». МТС не планирует повышать цены, но начнет взымать комиссию за пополнение счета. «Билайн» стал обзванивать своих клиентов, предлагая тарифы подороже. Операторы объясняют необходимость повысить стоимость услуг, повышением затрат на обслуживание инфраструктуры сети.

Подорожание связи

Абоненты стали получать уведомления о повышении стоимости тарифов на связь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух клиентов «Мегафона» и двух — Tele2. Цены поднимутся с конца 2022 г.

«Билайн», например, стал предлагать своим клиентам подключить более дорогой тариф или дополнительные платные услуги, отмечают сотрудники издания.

МТС же уведомили о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. С 10 января 2023 г. клиенты за оплату связи через сервис стороннего банка будут оплачивать комиссию из своего кармана.

В Минцифры знают о планах российских операторов повысить цены на архивные тарифы. Представители ведомства сообщили изданию, что «не вмешиваются» в формирование стоимости на них.

Как изменятся цены на связь

Цены на связь для клиентов Tele2 повысятся уже с 30 декабря, следует из сообщений, полученных двумя абонентами. По словам одного из них, цена на тариф поднимется на 60 руб. (сейчас он платит 500 руб. ежемесячно). Он оформил тариф в Москве в начале 2021 г., передает издание.

Тариф для абонентов «Мегафона» будет изменен с 17 января 2023 г. Стоимость его в данном случае повысится на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. Оператор также предложил клиенту перейти на тариф на несколько рублей дороже — за 360 руб. ежемесячной платы с увеличением количества звонков.

Операторы повышают цены на архивные тарифы

Тариф другого клиента «Мегафона» повысится на 55 руб. до 595 руб., говорится в сообщении. Оба клиента приобретали тарифы в столице.

Что касается комиссии МТС, то если оплата за связь будет поступать при помощи сервисов оператора (приложение МТС, сайт компании или салон связи) или через систему быстрых платежей, то она взыматься не будет. Оператор продолжит платить за перевод средств, если комиссия со стороны банка для него окажется менее 0,1%. Все, что выше указанной комиссии, в размере 1,142% от суммы платежа будет удерживаться при пополнении счета, говорится в сообщении оператора.

Позиция операторов

Представители Tele2 и «Мегафона» рассказали «Ведомостям» о «пересмотре цен», но подчеркнули, что это будет касаться только архивных тарифов.

В Tele2 также отметили, что цены не повысятся более чем на 50 руб. в месяц и стоимость их растет не чаще одного раза в год. Повышение цен там объяснили внешней ситуацией, которая повлияла на цепочки поставок оборудования. Чтобы качество сервисов не ухудшилось, повышаются затраты на обслуживание инфраструктуры из-за чего растет стоимость тарифов, пояснили изданию в Tele2.

Повышение цен на тарифы в «Мегафоне» обусловлено ростом затрат на оборудование и эксплуатацию сети, отметил представитель оператора.

При этом по закону операторы обязаны предупреждать об изменении цен на тарифы Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не менее чем за две недели. ФАС получила уведомление об этом от Tele2 26 декабря 2022 г. и сочла изменение цен обоснованными. Совсем к другому выводу регулятор пришел летом. Так, в июне 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры и ФАС вынудили сотового оператора Tele2 отказаться от повышения безлимитных тарифов в полтора раза. Один из абонентов получил сообщение о повышении стоимости тарифа с 450 руб. до 750 руб.