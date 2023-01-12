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«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

«Ростелеком» выводит в отдельный бизнес направление, которое разрабатывает сервисы для управления данными. Как полагают эксперты, такое обособление может означать и желание привлечь новых заказчиков, и цель продать компанию.

Новая компания «Ростелекома»

Структура «Ростелекома» ООО РТК ИТ учредила компанию «Тдата», которая займется развитием технологий хранения и обработки данных, пишет «Коммерсант». Главой новой компании, по данным ЕГРЮЛ, стал директор по продажам блока по управлению данными «Ростелекома» Станислав Лазуков.

Как отметил один из источников, компания ведет работу по отделению бизнеса совместно с одним из партнеров. В «Ростелекоме» ситуацию не комментируют.

Интересы «Ростелекома»

Технологические сервисы по управлению данными оператор, по информации издания, разрабатывал еще с 2017 г. В 2020 г. «Ростелеком» и ВТБ основали компанию «Платформа больших данных», поделив доли в ней пополам. В июне 2021 г. под брендом «Платформа управления данными» оператор начал предлагать разработки сторонним заказчикам.

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«Ростелеком» выводит в отдельный бизнес направление компанию «Тдата», которая разрабатывает сервисы для управления данными

В состав платформы входят системы управления основными данными (MDM), построения хранилищ данных. Подобные инструменты на международном рынке разрабатывают SAP и Oracle, а консалтинговые фирмы Accenture, NielsenIQ их внедряют. В 2022 г. зарубежные компании покинули Россию.

В октябре 2022 года «Ростелеком» объявил, что Axenix (ранее Accenture) будет разрабатывать на «Платформе управления данными» все свои ИТ-продукты для бизнеса. Услугами платформы пользуется подконтрольный оператору Tele2.

Зачем «Ростелекому» такая компания

По мнению главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, отдельная компания под «Платформу управления данными» должна ускорить процессы в команде, «принимать решения в масштабе "большого" "Ростелекома" неоперативно».

Компания-партнер, в таких случаях привлекается для экспертизы. Однако если это якорный заказчик, отмечает аналитик, то вендор сможет рассчитывать и на господдержку.

По другой версии аналитиков, новое юрлицо, может создаваться для продажи бизнеса или перевода к аффилированным с «Ростелекомом» структурам.

Общим фоном

Напомним, в конце декабря 2022 г. «Ростелеком» приобрел компанию, занимающуюся информбезопасностью. Сделка оценивается экспертами в 1,2-1,3 млрд руб. Оператор рассчитывает на треть увеличить свою выручку в ИБ-направлении. Как полагают представители рынка, компания может усилить безопасность портала «Госуслуг».

Также в 2022 г. оператор получил 100 крупнейших тендеров объявленных в 2021 г. в сфере ИКТ в госорганах России и подведомственных им организациях. Общая сумма контрактов составила 113,6 млрд руб. Более половины этих денег досталось «Ростелекому» и его «дочкам» — «РТК информационная безопасность», «РТК цифровые технологии», «Рткомм.ру» и «Центр хранения данных».

Юлия Божко

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