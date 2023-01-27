«Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому»

«Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»

Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении своей доли в телекоммуникационной компании «Акадо» до 75% минус одной акции. Об этом говорится в сообщении холдинга. Подробности сделки в сообщении не указаны.

Известно, что в начале 2022 г. «Эр-телеком» вместе с госкорпорацией «Ростех» приобрели 75% минус одну акцию «Акадо». Сумма той сделки не разглашалась. Для осуществления сделки было создано совместное предприятие (СП) «М-ком», в котором «Эр-телеком» владел 74,9%, «Ростех» — 25,1%.

Сейчас «Ростех» продал свою долю в «Акадо», сообщили CNews в пресс-службе госкорпорации. Сумму сделки в «Ростехе» не раскрывают.

Информация о сделке подтверждают сведения из баз данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса». На начало 2020 г. АО «Эр-телеком холдинг» владело в ООО «М-ком» 48,9% долей, еще 26% принадлежало кипрскому офшору Er-Telecom Holding (структуре «Эр-телекома»).

Фото: akado.ru «Ростех» продал долю в Акадо

Оставшиеся 25,1% принадлежали «РТ-развитие бизнеса» — «дочке» «Ростеха». Сейчас «РТ-развитие бизнеса» вышла из числа совладельцев «М-кома», а АО «Эр-телеком холдинг» увеличило свою долю до 74%. Всего структуры «Эр-телекома» теперь владеют 100% долей в «М-коме».

Оставшиеся 25% плюс одна акция «Акадо» принадлежат компании «АВК инвестментс» Максима Майореца, который в 2022 г. продал 75% минус одну акцию СП «Ростеха» и «Эр-телекома». Источник, близкий к Акадо», высказывает удивление в связи с уходом «Ростеха» из числа совладельцев компании: у «Акадо» сильные позиции на рынке обслуживания госструктур в Москве, также сам актив был интересен «Ростеху» для тестирования телекоммуникационного оборудования.

Финансовые и операционные показатели «Акадо»

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин оценивает «Акадо» в 18 млрд руб. Однако задолженность компании составляет 13 млрд руб., то есть реальная стоимость компании — 5 млрд руб. Соответственно, проданную «Ростехом» долю можно оценить в 930 млн руб.

Брюквин также отмечает снижение объемов абонентской базы «Акадо»: если на начало 2022 г. компания обслуживала в частном секторе 800 тыс. абонентов платного телевидения и 400 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД), то сейчас число ШПД-абонентов снизилось до 250 тыс. Впрочем, аналитик добавляет, что у «Акадо» сильные позиции на рынке обслуживания корпоративных и государственных абонентов.

История «Акадо»

«Акадо» была создано в 1990-х годах при участии правительства Москвы. Изначально компания называлась «Комкор» и занималась строительством волоконно-оптической сети в столице. В конце 1990-х «Комкор» создал компанию «Комкор-ТВ» для оказания услуг кабельного телевидения и доступа в интернет для частных абонентов.

Партнером «Комкор» в проекте «Комкор-ТВ» выступала кипрская компания Moscow Broadband, созданная американской Anderson Group. В середине нулевых Anderson Group стала единоличным владельцем «Комкор-ТВ» и была переименована в Moscow CableCom, а совладельцы Moscow Broadband и «Комкор-ТВ» стали акционерами Moscow CableCom. У компании был листинг на американской бирже Nasdaq.

В середине нулевых крупным акционером Moscow CableCom стала группа «Ренова» Виктора Вексельберга. Она провела делистинг Moscow CableCom с Nasdaq, а компания была переименована в «Ренова-медиа». С 2005 г. «Комкор-ТВ» стал работать под брендом «Акадо», позднее «Ренова-медиа» была переименован в «Акадо».

«Акадо» вело активную экспансию в регионы, были созданы дочерние компании в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Также компания стала совладельцем белорусского оператора «Космос-ТВ» и скупила ряд домовых сетей в Москве. Кроме того, «Акадо» консолидировало акции «Комкора», а основатель «Комкора» Юрий Припачкин стал совладельцем «Акадо».

После кризиса 2008 г. «Акадо» приостановила развитие, а «Ренова» стала искать покупателя на данный актив. Переговоры велись с холдингом «Свзяьинвест» (сейчас его активы консолидированы на базе «Ростелекома») и «Мегафоном». В 2013 г. «Эр-телеком» получал разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку «Акадо», но сделка так и не состоялась. Для «Эр-телекома» покупка «Акадо» была необходима с целью выхода на московский рынок.

В конце нулевых «Эр-телеком» приобрел региональные активы «Акадо». Параллельно «Ренова» выкупила в «Акадо» долю Припачкина. В 2020 г. «Ренова» продала «Акадо» вышеупомянутой компании «АВК инвестменс» чей владелец, Максим Майорец ранее был директором по слияниям и поглощениям «Ренова».