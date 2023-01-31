«Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера

«Мегафон» заплатит до 1,225 млрд руб. за половину акций компании «Квантера», разрабатывающий для оператора дополнительные услуги. Хотя «Мегафон» купил лишь 50% акций, оператор уже начал консолидировать показатели приобретенной компании.

За сколько «Мегафон» купил половину «Квантера»

«Мегафон» раскрыл подробности сделки по приобретению доли в компании «Квантера», занимающейся разработкой дополнительных услуг для оператора (VAS). Сделка состоялась в конце 2021 г., тогда «Мегафон» приобрел 50% долю в АО «Квантера».

Это юридическое лицо было создано специально для сделки фондом Quantum-A, который ранее был партнером «Мегафона» в области VAS. Фонд остался владельцем оставшихся 50% в «Квантере».

В момент сделки «Мегафон» заплатил за 50% «Квантера» 1 млрд руб. Еще 225 млн руб. являются отложенными платежами, которые будут выплачены в зависимости от показателей приобретаемой компании. Таким образом, общая сумма сделки может составить 225 млн руб.

Хотя «Мегафон» владеет лишь 50% долей в «Квантера», в операторе пришли к выводу, что компания имеет возможность управлять деятельностью «Квантеры». В связи с этим «Мегафон» консолидирует показатели «Квантеры» в своей отчетности. В пресс-службе «Мегафона» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно сделки с «Квантера».

Что «Квантера» делает для «Мегафона»

Фонд Quantum-A реализовал для «Мегафона» такие программы, как геосервисы и продукты цифровой защиты. Также фонд реализовал запатентованные Deep-tech (технологические решения, требующие длительных научных исследований и инвестиций) услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и др. Кроме того, фонд развивает для «Мегафона» ряд технологических продуктов в области искусственного интеллекта и машинного обучения по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).

Помимо этого, фонд Quantum-A инвестирует в сторонние технологические проекты. В их числе компании «Бери заряд», «Умназия», «Академия перемен», «Деньги вперед», NFWare и Zigmund.Online.

Свежие покупки «Мегафона»

В конце 2022 - начале 2023 гг. «Мегафон» приобрел ряд технологических компаний, являющихся партнерами оператора и принадлежащих его основному акционеру – холдингу USM (который в свою очередь принадлежит Алишеру Усманову).

В частности, были приобретены системный интегратор «Талмер», разработчика билинговых систем и ПО для сотовых операторов Nexign (юридическое лицо - «Нэксайн») и платежная система InPlat (юридическое лицо - «Интеллектуальные платежи»).