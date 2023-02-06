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«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Суд отказал «Связному» в возможности реструктурировать задолженность перед Merlion на сумму 4,4 млрд руб. «Связной» указывал, что из-за санкций его финансовые показатели стали критическими, а число салонов связи сократилось на 16%.

Суд отказал «Связному» во встречном иске к Merlion

Арбитражный суд Москвы отклонил встречный иск ООО «Сеть «Связной» (головная структура к сети салонов связи «Связной») к дистрибьютору ИТ-оборудования «Мерлион» (головная структура группы Merlion). Иск «Связного» был ответом на иск Merlion, требовавшим оплатить задолженность на сумму 4,4 млрд руб плюс неустойку.

Суть претензий Merlion к «Связному»

Merlion требовал оплаты поставок товаров Apple, Xiaomi и Digma (бренд группы Merlion). Договора поставок, заключенные в 2021 г., предусматривали оплату товаров в течение 90-120 дней, а для товаров, проданных через интернет-магазин – в течение 30 дней. Помимо основной суммы долга Merlion требовал выплаты неустойки в размере 1 млрд руб.

«Связной» пытался в суде оспорить претензии Merlion, в том числе обвиняя поставщика в том, что он не выполнял свои обязательства по замене или компенсации бракованного оборудования. Одной из причин этого якобы стал уход с российского рынка Apple. С этой целью суд запросил позицию ООО «Эпл Рус» - российского представительства Apple.

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Фото: «Связной»
За 2022 г. «Связной» закрыл 412 салонов

В итоге суд встал на сторону на Merlion. Правда, суд не согласился с заявленной истцом суммой неустойки. Суд указал, что, в соответствии с решением Правительства, в период с 1 апреля до 1 октября 2022 г. действовал мораторий на взимание неустоек. В связи с этим суд посчитал, что размер неустойки составляет 600 млн руб., а размер удовлетворенных исковых требований составил 5 млрд руб. Кроме того, за каждый день неуплаты долга, начиная с 19 января 2023 г., со «Связного» будет списываться неустойка в размере 0,2% от суммы основного долга.

Встречный иск «Связного»

В ходе процесса «Связной» предъявил встречный иск Merlion, решение по которому было вынесено отдельно. Компания указала, что в феврале 2022 г. ряд недружественных стран ввели санкции против России, из-за чего ряд производителей оборудования приостановили свою деятельность в России.

В результате «Связной» «не может вести дальнейшую коммерческую деятельность, а финансовые показатели упали до критических». Количество розничных салонов сети сократилось с 2,57 тыс. до 2,16 тыс., то есть на 16%. В абсолютном выражении сокращение составляет 412 салонов.

«Связной» указывает, что компания не могла предвидеть наступление неблагоприятных последствий и попросила внести изменения в договора поставок, обеспечив погашение задолженности в течение трех лет с момента вынесения судебного решения.

Merlion выступил против такого предложения, указав, что иск о расторжении или изменении условий договора должен подаваться в разумный срок после того, как истец узнал об изменении обстоятельств.

В итоге суд отклонил встречный иск «Связного», посчитав, что Merlion вправе рассчитывать на своевременную оплату товара «независимо от наличия у «Связного» как покупателя возможности этот товар оплатить, а также интересов покупателя, который, являясь субъектом предпринимательской деятельности, заключая договор, принял на себя риск несения ответственности в случае неоплаты поставленного товара».

Другие иски к «Связному»

С лета 2022 г. к «Связному» был подан целый ряд исков о взыскании задолженности.

Альфа-банк требовал взыскать с компании 6 млрд руб., Совкомбанк 2,5 млрд руб. Иск Альфа-банка был отозван, с Совкомбанком было заключено мировое соглашение о признании «Связным» задолженности в размере 2,5 млрд руб и обязательстве погасить ее до конца 2025 г.

Также «Вымпелком» выиграл иск о взыскании задолженности на сумму 838 млн руб. Речь шла о возврате аванса, перечисленного оператором «Связному» в счет будущих продаж его контрактов.

Группа компаний «Связной» была создана в 2008 г. путем слияния сетей «Связной» и «Евросеть.» 75% минус одну акцию «Связного» получила группа Solvers предпринимателя Олеса Малиса, 25% плюс одну акцию получил «Мегафон». В конце 2022 г. «Мегафон» вышел из числа акционеров «Связного». Газета «Ведомости» писала, что покупателем доли «Мегафона» стали структуры Малиса.

Игорь Королев

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