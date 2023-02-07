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Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Серов, начальник Управления бигдата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Андрей Бугаенко, исполнительный директор по исследованию данных, Сбербанк;
Алесей Волков, руководитель цифровой лаборатории, «Алроса ИТ»;
Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Олег Савин, бизнес-аналитик, Unilever;
Алёна Дробышевская, руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud, Cloud;
Екатерина Меркулова, консультант платформы groth.sk.ru, Фонд «Сколково»;
представитель «Студии Артемия Лебедева»;
представитель «Ассоциации больших данных».

Российский рынок AI

  • Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.
  • Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.
  • Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.
  • Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.
  • Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.
  • Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.
  • ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

  • Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.
  • Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.
  • Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.
  • Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.
  • Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?
  • Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

  • Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.
  • Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.
  • Оптимизация работы промышленного оборудования.
  • Цифровое проектирование и моделирование процессов.
  • Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.
  • Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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