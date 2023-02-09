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Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими

Отечественные операторы связи начали тестировать базовые станции индийских, турецких и израильских производителей. Менять поставщиков приходится в условиях западных санкций и отказа большинства зарубежных вендоров работать с российскими компаниями.

Новые партнеры

Российские мобильные операторы могут начать использовать на своих сетях оборудование индийских, израильских, турецких и китайских производителей. Информация о том, что ООО ОТК в середине 2022 г. и начале 2023 г. зарегистрировало сертификат на поставки базовых станций от японской JRC, тайваньской HTC и израильской Telrad, появилась в едином реестре сертификатов соответствия.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей «Мегафона», оператор тестирует телекоммуникационные решения индийских, китайских и турецких вендоров. Что касается Китая, речь идет не о решениях ZTE и Huawei.

Представители оператора Tele2 отметили, что линейки «в целом соответствуют» технологическим требованиям сети, но нужно понять, насколько новая продукция совместима с действующим оборудованием. В компании уточнили, что новые вендоры говорят о готовности работы с россиянами и намерении инвестировать в создание необходимой продукции.

Не полный аналог

Замглавы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов уточнил изданию, что продукция новых вендоров – это запасной вариант для российской телеком-отрасли, и ее наличие должно стимулировать отечественных разработчиков на выпуск конкурентоспособных решений.

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Фото: МТС
Российские операторы начали тестировать индийские, турецкие и израильские базовые станции

По его мнению, оборудование «второго эшелона» операторам необходимо будет серьезно дорабатывать и адаптировать к российским условиям эксплуатации. Время и деньги также потребуются на обучение специалистов, которые будут с ним работать, все это влечет дополнительные расходы. Они, в свою очередь, могут сказать на стоимости услуг сотового связи и мобильного интернета для конечных потребителей.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко заметил, что новые партнеры точно не будут афишировать свою работу с российскими компаниями в текущих политических и экономических реалиях. Среди минусов такого партнерства эксперт назвал отсутствие у индийских и израильских вендоров большого опыта в разработке телекоммуникационного оборудования. Поэтому полноценно заменить базовые станции ведущих мировых производителей, которые сейчас установлены в России, вряд ли получится.

Кто ушел из России

Напомним, в 2022 г. после специальной военной операции на Украине финская Nokia и шведская Ericsson остановили официальные поставки в Россию своих базовых станций. Поддержку уже установленного оборудования они оставили. Китайская Huawei весь 2022 г. последовательно сокращала свой бизнес в России. Из-за демарша зарубежных вендоров российской сотовой связи предрекали массовые сбои уже летом 2022 г., но худший сценарий развития событий реализован не был.

По итогам 2022 г. российские операторы на 60% сократили объемы установок новых базовых станций по сравнению с 2021 г.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что российские операторы связи в ближайшем будущем могут остаться без технической поддержки своей инфраструктуры. Новый регламент работы российских операторов связи внедрило Минцифры, теперь они обязаны запрашивать техподдержку исключительно у российских компаний, не находящихся «под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц». Новый приказ министерства также вводит заперт на управление инфраструктурой российских операторов связи «с территории иностранного государства».

При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 января 2022 г., как сообщало ТАСС, утверждал, что в стране нет дефицита телекоммуникационного оборудования – он заявил, что все необходимое есть на складах, и российские операторы обеспечены на несколько лет вперед.

Есть ли российские решения

Пока в России нет отечественных базовых станций. Но разработкой оборудования занимается группа компаний «Ядро»: она заключила контракты с «Мегафоном», «Вымпелкомом» и «Ростелекомом». Серийное производство станций планируется начать в 2025 г.

В конце сентября 2022 г. в России провели испытания отечественной базовой станции LTE НИИ «Радио». Осенью 2022 г. также стало известно о намерении российского производителя «Новые телеком решения» вложить около 1,7 млрд руб. в разработку отечественных базовых станций.

Задействовать собираются и открытые технологии: новосибирская компания «Элтекс» планирует до конца 2023 г. создать аппаратную платформу на базе технологии OpenRAN для сборки отечественных базовых станций 4G и 5G.

Анжела Патракова

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