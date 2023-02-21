Конференция «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок e-commerce
- Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли в 2021 году.
- Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка.
- Отечественные торговые площадки инвестируют в надежность и информационную безопасность.
- Дефицит кадров тормозит развитие электронной коммерции.
- Основной канал доставки 一 постаматы.
- Аналитика с применение искусственного интеллекта.
- Как M&A в российском e-commerce повлияет на цифровизацию рынка.
Востребованные технологии
- Облачные технологии для интернет-магазинов 一 какие виды сервисов самые востребованные.
- Надежные и высоконагруженные веб-платформы.
- Что умеют современные голосовые ассистенты.
- Искусственный интеллект для обработки клиентских запросов и снижения нагрузки на продавцов.
- На какой стадии находится роботизация складов в России 一 пилоты или тиражирование?
- Когда интернет-ритейлеру необходима автоматизация HR?
Проекты FMCG-компаний
- Как цифровизация повышает эффективность логистики?
- Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?
- Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?
- Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?
- Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?
- Каким должно быть идеальное приложение для курьера?
Среди спикеров конференции:
Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Игорь Климанов, начальник отдела электронной коммерции, «Болеар»;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Надежда Виноградова, руководитель отдела аналитики, Data Insight.
Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.
Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.