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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

С докладом выступят:

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Николай Комраков, ведущий консультант по цифровым продуктам, «Гринатом»;
Алексей Фетисов, старший вице-президент департамента технологического развития розничного бизнеса, ВТБ;
Алексей Ионов, управляющий партнер, «Ионов и Партнеры»;
Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;
Андрей Кузнецов, руководитель Центра компетенций корпоративного хранения данных Московского кредитного банка;
Татьяна Бородкина, исполнительный директор Carmoney;
Ярослав Печенин, руководитель центра «Обеспечение непрерывности», Финансовая группа БКС;
Виктор Карпухин, директор по развитию бизнеса, ICL;
Федор Лежнев, ИТ-директор, «Альфа Капитал»;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
Денис Степанченко, коммерческий директор, «Арт-Финтех»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции страховой компании «Ингосстрах»;
Роман Прохоров, председатель правления ассоциации «Финансовые инновации»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, «Национальное бюро кредитных историй»;
Ольга Сотникова, начальник управления по развитию аналитической платформы, «Абсолют Банк».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Ключевой тренд 一 замещение западных и американских систем и сервисов.
  • Первоочередная задача 一 обеспечить непрерывность процессов.
  • Информационная безопасность: новые подходы к оценке рисков и выбору решений.
  • Борьба за кадры в области банковской цифровизации: как растут зарплаты?
  • Сжатые сроки для проектов импортозамещения: сколько времени уходит на пилот?

Технологии для банков

  • Можно ли эффективно противостоять DDoS-атакам?
  • Какие DLP-системы работают в российских банках?
  • Незакрытые ниши в пуле сертифицированных российских ИБ-решений.
  • Бизнес-аналитика и формирование оперативной отчетности.
  • Большие данные и искусственный интеллект в банковских сервисах.
  • Онлайн-офис для дистанционного присутствия в регионе.
  • Роботы в банках: для работы с клиентами и не только.
  • Может ли блокчейн помочь в импортозамещении?

Проекты 2022 года в российских банках

  • Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?
  • Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.
  • На какое решение заменить западную BI-систему?
  • Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?
  • Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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