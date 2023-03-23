Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России

China Telecom ищет российского топ-менеджера

Крупнейший в мире телеком-оператор China Telecom опубликовала в социальной сети LinkedIn вакансию заместителя гендиректора российского представительства, пишет «Коммерсант». Планируется, что новый топ-менеджер займется повышением узнаваемости бренда на рынке, разработкой стратегии развития и «поиск новых возможностей для максимизации корпоративной прибыли».

Также ему предстоит собрать команду «для разработки и реализации плана продаж и бизнес-плана».

Напомним, China Telecom – это третий по величине оператор связи в Китае и один из крупнейших в мире. По итогам 2021 г. его услугами пользовались 317,1 млн абонентов.

Кто есть кто

China Telecom появилась в Китае благодаря реструктуризации государственной телеком-корпорации в 2002 г. Российским операторам она оказывает услуги по трансграничной передачи трафика. В 2019 г. компания открыла офис во Владивостоке, с намерением расширить клиентскую базу в сегментах межоператорского взаимодействия (B2O) среди корпораций и в госсекторе. Также в планах было развитие проектов умного города, интернета вещей, цифровизации предприятий и транзита трафика.

Также в 2012 г. в Москве было зарегистрировано ООО «Чайна Телеком», 100% компании принадлежит China Mobile International PTE.LTD из Сингапура, следует из базы «СПАРК-Интерфакс», пишет «Коммерсант». У компании есть три лицензии от Роскомнадзора: на услуги по предоставлению каналов связи, передаче данных за исключением голосовой информации и телематику.

China Telecom не единственная китайская телеком-компания, работающая в России. С 2017 г. в стране присутствуют China Unicom (277 млн абонентов в Китае) и с 2018 г. — China Mobile (867 млн абонентов), они также занимаются трансграничной передачей трафика.

Связи

Уже более 10 лет с China Telecom сотрудничает «Ростелеком», как отметили в компании «отношения успешно развиваются». Также с китайским оператором с 2006 г. работает «Транстелеком», там сообщили, что заинтересованы в расширении сотрудничества по организации транзита данных на маршруте по Европе, России, Монголии, Казахстану и Китаю.

О развитии взаимодействия сообщили в «Мегафоне» и «Вымпелком». Как уточнил вице-президент по операторскому бизнесу «Вымпелкома» Сергей Быков: «Основной фокус — в развитии транзита трафика по направлению Европа—Азия и обмена голосовым трафиком между абонентами сетей связи».

Зачем китайцам в Россию

Как полагает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, сейчас China Telecom видит возможности роста в России в части транзита трафика — пропускная способность в сторону ЕС сейчас в разы больше, чем в азиатском направлении. В корпоративном секторе, по мнению эксперта, вероятнее всего речь будет идти о проектах выделенной беспроводной LTE-сети для крупных предприятий.

По мнению собеседника издания, в России China Telecom будет расширять именно трансграничную передачу трафика. Как отмечает эксперт рынка, это «актуально на фоне отключения российских операторов от западных точек обмена трафиком».

Например, «Ростелеком» и «МегаФон» в 2022 г. отключили от британского интернета. Тогда российские компании заявили, что это никак не отразится на их работе, а глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком планируется перенаправить его через Азию».