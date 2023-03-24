МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера

МТС приобрела производителя автокомпонентов «Ди вай технолоджис», строящего завод на территории технополиса «Москва». Продавцом компании выступил Денис Смирнов, возглавляющий «МТС авто», в которое и будет интегрирована приобретенная компания.

Покупка «Ди вай технолоджис»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о приобретении компании «Ди вай техолоджис», занимающегося строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”» (площадка «Алабушево»). В ходе сделки была приобретена 100-процентная доля компании, сумма сделки не разглашается.

«Ди вай технолоджис» будет интегрирована в вертикаль «МТС авто». Приобретенная компания позволит «МТС авто» использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей, которым необходимо выполнить постановление Правительства о локализации автомобильной отрасли. «Ди вай технолоджис» включено в программу Минпромторга «АК-2035» обеспечения автопроизводителей критическими компонентами и материалами автомобильной промышленности.

На производстве планируется разработка класса in-house (внутренняя) и выпуск продукции систем connectivityи телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники. На заводе предполагается размещение лаборатории для проведения отраслевых испытаний и тестирования разрабатываемой продукции, а также для сторонних испытаний внешних предприятий отрасли.

Фото: МТС МТС приобрела производителя автомобильной электроники «Ди вай технолоджис»

В МТС полагают, что новые продукты будут полезны автомобильным заводам, сборочным площадкам новых автомобилей, транспортно-логистическим компаниями, операторам каршеринга и другим предприятиям транспортно-инфраструктурного комплекса.

Кто был продавцом «Ди вай технолоджис»

Согласно данным базы «Контур,фокуса», ООО «Ди вай технолоджис» была основана в 2019 г. Ее основателем был Николай Смирнов, который позже передал долю в 33% Денису Николаевичу Смирнову (возможно, речь идет о его сыне), являющемуся гендиректором компании. С 2020 г. Денис Смирнов стал владеть 51% долей компании, Николай Смирнов — 49%.

В 2022 г. Николай Смирнов передал 38% из своей доли Илье Коробову, после чего его доля сократилась до 11%. Коробов является совладельцем работающих в платежной сфере компаний Inpas (поставщик платежных сервисов и решений для банков и ритейла), Paylab(разработка и внедрение безналичных технологий для банков и бизнеса) и ООО «Платежные системы» (оказывает услуги эквайринга для торгово-сервисных предприятий). С начала 2023 г. доли Николая и Дениса Смирнова и Ильи Коробова находились в залоге у «дочки» МТС — ООО «Телеком проекты».

Покупка у собственного топ-менеджера

Отметим, что Денис Смирнов — гендиректор упомянутого «МТС авто». Изначально данная компания называлась «Стопол авто». Она была приобретена МТС в 2020 г., причем Смирнов возглавлял компанию еще до этой сделки. Одновременно МТС приобрела компанию «Коагент рус», гендиректором и учредителем которой также был Денис Смирнов.

Сумма обеих сделок составила 320 млн руб. Обе компании занимались разработкой и поставкой мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей.