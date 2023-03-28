Операторы связи уходят в онлайн. В России бешеными темпами закрываются салоны связи

В России за год закрылось несколько сотен салонов связи крупнейших операторов. Они сокращают розницу в стремлении избавиться от расходов и убытков, поскольку покупательская способность россиян сильно упала. В этом направлении сейчас идут все крупнейшие операторы, хотя и разными темпами.

Нет денег — нет салонов

За последний год российские операторы связи сократили свою совокупную розничную сеть в городах-миллионниках на 5,5% в масштабах всей России, пишет «Коммерсант». Больше всего досталось Омску — в этом городе в период с марта 2022 г. по март 2022 г. закрылось около 15% точек продаж, тогда как в Москве, как и в Нижнем Новгороде, этот показатель замер на отметке 7%. Аналогичные показатели у Новосибирска и Ростова-на-Дону.

На начало отчетного периода по всей России числилось приблизительно 4000 точек продаж операторов связи, в том числе полноценных салонов и небольших островков. 5,5% от этого количества — 220. Именно такого количества точек россияне недосчитались к марту 2023 г.

Главная причина сокращения операторами розничных сетей — деньги. После 24 февраля 2022 г. покупательская способность россиян просела, к тому же многие граждане переехали за границу.

Фото: МТС Сложность поиска фирменных салонов операторов связи возрастает день ото дня

Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что отказ от части точек продаж — вынужденная реакция операторов на снижение потока покупателей. Оптимизация офлайн-розницы позволит сократить расходы на направление, выручка от которого сильно упала в современных реалиях.

Что говорят операторы

К «тренду» закрытия точек продаж в той или иной степени присоединились все крупнейшие операторы связи. Представители Tele2 сообщили CNews, что с марта 2022 г. по март 2023 г. у оператора стало на 1,6% небольших точек продаж меньше, а число салонов уменьшилось на 0,9%. В компании подчеркнули, что розница сокращается постепенно, небольшими темпами. «Лавинообразного снижения трафика сейчас нет – он сокращается прогнозируемо, поэтому в этом году число точек будет оставаться на текущем уровне», — сказали CNews в Tele2.

Намного хуже ситуация в плане отказа от офлайн-рознице обстояла в 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса часть страны ушла на карантин. На тот момент один только Tele2 закрыл 20% точек.

Представители МТС рассказали изданию о закрытии 4% точек продаж за последний год. В компании отметили, что тенденция продолжится: «Мы будет закрывать точки в локациях с небольшим потоком клиентов и открывать магазины в более выгодных местах. По итогу розничная сеть будет постепенно уменьшаться». В том же направлении идет и «Билайн».

«Мегафон» поступает так же. «Мы не сокращали количество наших салонов и у нас нет таких планов, в том числе в городах миллионниках, — сообщил CNews Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона». — Мы работаем над эффективностью розничной сети: закрываем нерентабельные торговые точки и открываем новые в других локациях».

Пандемия не виновата

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что операторы начали реорганизацию своей офлайновой розницы на фоне пандемии коронавируса и перехода страны в режим онлайн. На деле все началось намного раньше, а пандемия лишь ускорила этот процесс.

Следствием самоизоляции стал стремительный взлет интернет-магазинов и виртуальных торговых площадок. В период, когда россиян не выпускали из дома, а затем запрещали ходить по магазинам без специальных кодов, именно они стали основным местом закупок. Это в полной мере коснулось и крупных операторов связи, у каждого из которых есть свой интернет-магазин, интегрированный в официальный сайт.

«Эксперимент» по добровольному уничтожению офлайн-розницы операторы проводят как минимум с 2016 г. Первым к нему подключился МТС, продолжающий заниматься этим и по сей день.

«Билайн» сокращает розницу с 2019 г., а в 2020 г. оператор и вовсе собирался полностью отказаться от своих салонов связи и передать их все до единого франчайзи с целью сокращения убытков. Салоны и точки продаж «Мегафона» постепенно исчезают с 2017 г., притом раньше темпы были просто гигантскими — с января по март 2017 г. было закрыто около 500 магазинов.

Операторы связи, судя по всему, давно утратили интерес к офлайн-каналам продаж. Например, еще осенью 2019 г. экс-гендиректор «Билайна» Василь Лацанич обратился к российским операторам связи с призывом по сокращению числа своих салонов по всей России.

Впрочем, собеседники «Коммерсанта» считают, что скоро операторы вновь «распробуют» офлайн и начнут открывать новые точки продаж, поскольку это эффективный «маркетинговый инструмент». «Операторы продают не отдельный продукт, а комплексную услугу — доступ к сотовой связи, одним из составляющих которой является смартфон», — утверждают источники издания.