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VK готовится к отключению YouTube в России

VK обсуждает с российскими операторами создание инфраструктуры для быстрой загрузки контента. По мнению источников издания, компания может готовиться к отключению YouTube и сопровождающему это событие бешеному росту трафика. Однако представители VK заверяют, что создают инфраструктуру из-за возрастающей популярности своих сервисов.

Превентивные меры

VK создает специальную инфраструктуру для быстрой доставки контента. Об этом пишет Forbes со ссылкой на собеседников на телекоммуникационном рынке. Информацию подтвердили и представители VK.

VK создает собственный CDN-сервис (Content Delivery Network, сеть доставки контента). По данным источников издания, это может быть связано с подготовкой VK к отключению YouTube в России. CDN-сервис представляет собой географически распределенную сетевую инфраструктуру, которая обеспечивает быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. Серверы, которые входят в состав CDN, географически распределяются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей сайта или сервиса минимальным.

Это совместный проект VK и отечественных операторов связи. Сейчас, по словам одного из источников издания, стороны определяются с тем, где именно устанавливать серверы.

Борьба за блогеров

Вместе с созданием CDN-сервиса, VK собирается переманить на свою площадку российских популярных блогеров. А это, в свою очередь, и окажет влияние на трафик компании, утверждает собеседник издания. По его словам, сейчас обсуждаются финансовая сторона вопроса установки серверов.

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Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика
VK создает свою CDN-инфраструктуру

Посетителей сервиса становится все больше. В 2022 г. ежедневная аудитория VK выросла на 20% и составила 73 млн пользователей. Более чем в два раза подскочил и трафик. Инициативу по созданию CDN-инфраструктуры представители VK объяснили именно этим. Государственное финансирование проекта не предполагается, сообщили изданию представители Минцифры.

Представители «Ростелекома» назвали это «правильным начинанием», которое поспособствует разгрузке сети. Сейчас же у VK нет собственного CDN-сервиса, поясняет источник издания.

Остаться без YouTube

Как пояснил Forbes гендиректор «Комфортел» Дмитрий Петров, такой же практикой давно пользуется Google. ИТ-гигант устанавливает серверы на сетях по всему миру, чтобы у пользователей сервисов быстро загружались видеоролики в высоком качестве.

По мнению источников издания, VK может готовиться к отключению YouTube в России и создает для этого CDN-инфраструктуру, чтобы справиться с резким ростом трафика.

В мае 2022 г. CNews писал о том, что Google начал отключать свои серверы Google Global Cache в России. Это позволяло видео с YouTube загружаться быстрее. Тогда корпорация отключала свои серверы у небольших провайдеров. У крупных они все еще продолжают работать. Если Google примет решение отключить CDN-сети в России полностью, это приведет к заметному ухудшению скорости загрузки видео. Тогда трафик YouTube в России смогли бы обслуживать сети других участников рынка, предположил аналитик MForum Алексей Бойко.

Позже YouTube отключил монетизацию российских блогеров. Но в ноябре 2022 г. VK объявила о запуске VK Play Live — отечественного аналога стриминговых сервисов YouTube, Twitch и Trovo.

Суверенный SDN

В декабре 2022 г. депутат Госдумы Антон Горелкин предложил создать национальную систему доставки контента взамен ушедшей аналогичной иностранной. По его словам, YouTube привлекает пользователей не только разнообразием контента, но и скоростью работы. «К сожалению, российские сервисы часто не справляются с нагрузкой, работают медленнее, чем западные, хотя географически ближе, — отметил он. — Решить проблему поможет национальная сеть доставки контента».

По мнению депутата, в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие российские ИТ-компании.

Кристина Холупова

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