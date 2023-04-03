МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета

МТС запускает три услуги в сфере кибербезопасности: единая система авторизации на любых сайтах интернета и удаления своих данных с них; виртуальный VIP-оператор с приоритетным доступом к сети; машина для автоматического определения уязвимостей на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

МТС и кибербезопасность

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) намерен активно развивать направление кибербезопасности. Об этом заявил исполнительный директор по стратегию и инновационному развитию Евгений Черешнев.

Направление МТС по кибербезопасности будет состоять из двух подразделений. Первый - это отдельная компания, получившая название MTS Red, которая будет представлять из себя открытую экосистему безопасности. Ее возглавила Евгения Наумова.

Второе подразделение - FutureCrew, которое возглавит Черешнев. Оно будет представлять из себя центр продуктовых инноваций. Главная задача - предоставить клиентам МТС единое окно для услуг кибербезопасности. Также MTS Red станет окном для партнеров МТС с целью интеграции их продуктов.

Единая точка авторизации и сбора данных об абоненте

Черешнев представил три инновационных продукта в сфере кибербезопасноти. Один из них получил условное название «цифровой профиль». Задачей является избавить пользователей от необходимости запоминать логины и пароли для доступа к разным сайтам.

Фото: МТС МТС запустила услуги кибербезопасности, включая возможность удаления данных пользователя с сайтов

Авторизация будет происходить с помощью мобильного телефона и соответствующего приложения. Кроме того, приложение позволит с помощью одного клика регистрироваться на любых сайтах. Пользователь сможет в одном месте видеть, какие данные о нем собираются разные сайты, и управлять этой информации.

Также «цифровой профиль» позволит клиентам МТС удалить свои данные со сторонних сайтов. Черешнев утверждает, что компания уже протестировала работу данного сервиса на платформе Facebook (принадлежит запрещенной в России корпорации Meta): с его помощью удалось удалить данные с этой платформы.

Черешнев полагает, что в будущем должна будет появиться единая федеральная система авторизации, а разные бренды будут иметь свои интерфейсы для работы с ней.

Поиск уязвимостей с помощью искусственного интеллекта

Следующий продукт - «Цикада 8». Это робот, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для имитации действия хакера и поиска уязвимостей в информационных системах.

Также частью продукта является прообраз поискового движка, который ищет новые уязвимости в интернете, включая Darkweb. Черешнев утверждает, что после запуска «Цикады 8» внутри МТС система нашла сразу десять уязвимостей.

Виртуальный оператор с приватным и приоритетом доступом к сети

Третий продукт - это «приватная сверхбыстрая связь». Продукт представляет из себя виртуального сотового оператора, чьи абоненты получает получают приоритетный доступ к услугам сети и приоритетную скорость. Черешнев утверждает, что в ходе тестирования пользователи данной слуги получали скорости до 150 Мбит/с. Одно из сфер применений - это доступ в интернет во время массовых мероприятий, когда сотовые сети испытывают перегрузки.

Кроме того, пользователи данного продукта получат «приватность из коробки». У них на сетевом уровне будут функционировать VPN, антивирус, блокировщик рекламы, антитрекер, антифишинг, защита от бот-ферм и создание профилей и прочее. Стоимость услуги будет достаточно высокой - 5 тыс. руб. в месяц.

«Ростелеком» и кибербезопасность

МТС - не единственный из телекоммуникационных операторов, развивающих направление кибербезопасности. В 2018 г. «Ростелеком» за 1,5 млрд руб. приобрел компанию Solar Security, на базе которой было создано подразделение «Ростелеком - Solar». В том числе «Ростелеком - Solar» стал основой для «Национального киберполигона», осуществляющего тренировки специалистов в области информационной безопасности.

Недавно «Ростелеком» купил компанию Fuzzy Logic Labs, разрабатывающую продукт Smart Fraud Detection для борьбы с банковским мошенничеством.