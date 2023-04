Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона»

Американский фонд First Trust Capital Solutions стал владельцем 7,3% акций SPAC-компании Quadro Acquisition. Первоначально эта структура создавалась экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным. Она привлекла на бирже Nasdaq $200 млн с целью дальнейшего слияния с технологическими компаниями.

First Trust Capital Solutions стал совладельцем Quadro Acquisition

Американский фонд First Trust Capital Solutions со штаб-квартирой в Чикаго собрал 7,3% компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имещий листинг на американской бирже Nasdaq. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $22,4 млн.

Как появилась Quadro Acquisition

Quadro-I зарегистрирована на Каймановых островах, относится к SPAC (Special Purpose Acquisition Company): такие компании не имеют активов, но выходят на биржу с целью слияния с другими структурами. Изначально компания называлась Kismet Acquistion Two (Kismet-II) и был создана владельцем холдинга «Медиа-1» и бывшим гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным.

Таврин зарегистрировал на Каймановых островах еще две SPAC-компании - Kismet Acquisition One (Kismet-I) и Kismet Acquisition Three (Kismet-III). Все три в конце 2020 г. - начале 2021 г. провели IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq. Объем размещения Kismet-I и Kismet-III составил по $250 млн, Kismet-II - $200 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владел по 21% в каждой из этой компаний.

Фото: Изображение от wirestock на Freepik Фонд First Trust Capital Solutions из Чикаго стал владельцем 7,3% акций SPAC-компании Quadro Acquisition, созданной бывшим главой «Мегафона» Иваном Тавриным

Данные средства можно тратить только после слияния соответствующих SPAC-компаний. По умолчанию сделки по слиянию должны осуществляться в течение двух лет после проведения IPO, иначе средства должны быть возвращены инвесторам.

В начале 2021 г. Kismet-I была поглощена кипрским разработчиком мобильных игр Nexters, имеющим российские корни. Kismet-II и Kismet-III также рассматривали возможности для слияния с российскими компаниями, работающими в секторе TMT (телекоммуникации, масс-медиа, технологии).

В частности, Таврин рассматривал возможность участия этих структур в слиянии башенного оператора «Вертикаль» с выделившийся из состава «Мегафона» «Первой башенной компанией». Правда, в результате этой сделки появилась компания «Новые башни», но SPAC-компании в этой сделке не участвовали.

Кому Иван Таврин продал Kismet-II

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Kismet-II и Kismet-III объявили об отказе от инвестирования в России. Вместо этого обе компании стали искать партнеров для слияния на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Затем Таврин продал свою долю в Kismet-II компании Quadro Sponsor, принадлежащей зарегистрированному в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фонду QCP Capital Partners.

Данный фонд был создан литовцем Гедрюсом Пукасом, долгое время работавшим в России в компании «Тройка-Диалог» (нынешнее название - Sberbank-CIB). Также совладельцем Quadro Sponsor стал бывший партнер фонд UFG Capital Partners Дмитрий Елкин, у которого через компанию Twelve Capital Partners уже есть опыт создания SPAC-компаний.

После этого акционеры Kismet-II одобрили переименование компании в Quadro Acquisition One. Также срок, к которому компания должна осуществить слияние с другой структурой, был передвинут с 22 февраля 2023 г. до 22 апреля 2023 г. При этом совет директоров компании получил возможность продлевать этот срок на месяц вплоть до 22 сентября 2023 г.

Акционеры Quadro Acquisition и проблемы с Nasdaq

First Trust Capital Solutions зарегистрирована в американском штате Делавер. Фонд владеет компанией First Trust Capital Managment, которая выступает инвестиционным консультантом First Trust Merger Arbitration Fund (VARBX). Контролирующей структурой First Trust Capital Solutions является компания FTCS Sub.

Помимо First Trust Capital Solutions и Quadro Sponsor, американский фонд Glazer Capital владеет 7,7% акций Quadro-I, а японская инвестиционная Nomura Holding - 4,4%.

В конце февраля 2023 г. администрация биржи Nasdaq предупредила компанию Quadro-I, что она более не соответствует критериям биржи, так как число ее акционеров меньше 300. До 14 апреля 2023 г. компания должна представить план по разрешению данной ситуации, после чего, в случае его одобрения, у нее будет полгода на его реализацию.

IPO Kismet-II проходило при цене $10 за одну акцию. С лета 2022 г. наблюдался незначительный рост котировок акций компании, сейчас они торгуются по цене $10,2 за одну акцию.