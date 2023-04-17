Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете

Штрафы за рекламу

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за неисполнения закона «О рекламе» до 700 тыс. руб. Законопроект об этом был внесен в Госдуму 14 апреля 2023 г., следует из системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предусматривает разные суммы штрафов. Больше всего – до 700 тыс. руб. придется заплатить операторам рекламных данных. Юридические лица отделаются штрафами в размере до 500 тыс. руб., должностные лица – 200 тыс. руб. Однако самые ощутимые штрафы предлагают ввести для физлиц – им из кармана придется выложить до 100 тыс. руб.

Среди авторов документа присутствуют депутаты «Единой России» Антон Горелкин, Антон Немкин, Сергей Морозов, Вячеслав Петров, Геннадий Панин, Артем Кирьянов и Роман Любарский.

За что и почему хотят штрафовать

Штрафы предусмотрены за отсутствие маркировки рекламы, за непредоставленные данные о рекламе в Роскомнадзор, а также за предоставление неполной, недостоверной или неактуальной информации.

Эти штрафы позволят «закрыть теневой рекламный рынок», а также прекратить публикацию скрытой рекламы и решить «проблему планирования и распределения информационных потоков», заявил ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Закон «О рекламе»

Согласно закону «О рекламе», рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных данных обязаны предоставлять в Роскомнадзор через операторов рекламных данных информацию о рекламе.

Информация о рекламе должна поступать в Единый реестр интернет-рекламы. Распространять в сети рекламу можно только при условии присвоения ей идентификатора «реклама». Помимо этого, в рекламе должна быть доступна и информация о рекламодателе.

Операторы рекламных данных

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России был принят в июне 2021 г. и вступил в силу с 1 сентября 2022 г. Весной 2022 г. участники рынка попросили отложить это мероприятие на полгода. Они оценили возможный ущерб от закона в 10-20 млрд руб. Роскомнадзор же посчитал, что «закон сделает рынок более прозрачным и конкурентоспособным».

В октябре 2022 г. Роскомнадзор отобрал семь компаний, которые начали выполнять функции операторов рекламных данных в рамках нового закона о контроле над размещением рекламы в интернете. Таковыми компаниями стали «Лаборатория разработки» (дочернее предприятие Сбербанка), «Яндекс оператор рекламных данных» («дочка» «Яндекса»), «ВК Рекламные технологии» (VK), «МедиаСкаут» (дочернее предприятие «Мобильные телесистемы», МТС), «Первый ОРД» («дочка» телекоммуникационного оператора «Вымпелком», работающего под торговой маркой «Билайн») и «ОРД-А» («дочка» компании «Амбердата»).

Дополнение

После публикации этого материала стало известно, что Феликс Евтушенков покинул также совет директоров МТС, в котором он занимал пост председателя.