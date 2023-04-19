Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», которая состоится 25 апреля 2023 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», которая состоится 25 апреля 2023 г.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Данил Суворов, руководитель проектов, Anserem;
Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, Альфа-Банк;
Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса, GreenData;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД;
Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Юлия Ерина, коммерческий директор, i-Sys Labs;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Саша Данилов, кофаундер платформы Nodul;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГБУ «Центр налоговых доходов»;
Роман Сургунд, бизнес-архитектор, «Рексофт»;
Ростислав Бутаев, генеральный директор, «Геном-ИТ»;
Наталья Дубиничева, бизнес-аналитик, «Сбер».
Вопросы к обсуждению:
Low-code и No-code
- В чем разница между Low-code и No-code?
- Какие задачи можно решать с их помощью?
- Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?
- Какие ограничения использования технологий существуют?
- Как организовать разработку на low-code платформе?
Технологическая основа
- Какой должна быть Low/No-code платформа?
- Что такое визуальные компоненты и как они работают?
- Какие ограничения по сложности вычислений существуют на платформе?
- Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?
Проекты и решения
- Какие решения можно создавать при помощи Low/No-code?
- Как выбрать платформу?
- Применим ли low-code для создания тяжелых промышленных решений?
- Как распределить ответственность за создание приложений?
- Какова эффективность использования Low/No-code технологий?
- Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.