Сбежавшая из России Cisco простила МТС долг на миллиард с лишним

Ушедшая из России Cisco простила МТС долг более, чем на 1 млрд руб. Предположительно, МТС должна была заплатить американской корпорации за поставку партии оборудования. Эксперты полагают, что Cisco расторгла с российским оператором соглашения такой ценой, испугавшись репутационных рисков.

Cisco прощает долги

Американская компания Cisco простила телеком-оператору МТС долг более чем на 1 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет МТС, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Такой отчет МТС должна была предоставить потому, что до середины 2022 г. компания торговала ценными бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Согласно отчету, в середине февраля 2023 г. МТС подписала допсоглашение о списании долгов с «дочкой» Cisco Systems Inc. — Cisco Systems Finance International UC. Сумма общего долга оператора перед Cisco на 31 декабря 2022 г. составляла 1,2 млрд руб. Из документа также следует, что все невыполненные обязательства сторон по нему или связанные с этим долгом прекращены.

Представитель МТС сообщил изданию, что стороны лишь «урегулировали дебиторскую задолженность путем взаиморасчетов и завершения поставок». Детали он раскрывать не стал.

Фото: Cisco Cisco подарила МТС оборудование свыше чем на 1 млрд рублей

Напомним, Cisco занимается производством оборудования для компьютерных сетей и сетей связи, компания ушла из России в начале марта 2022 г.

А так можно было

Как пояснила РБК специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова, списать долги в случае МТС и Cisco равнозначно «простить долг». По ее мнению, американская корпорация расторгла деловые взаимоотношения с российским оператором и простила ему долг из-за ухода из России и репутационных соображений.

Собеседник издания пояснил, что Cisco Systems Finance International UC занимается финансированием сделок по поставке оборудования. Согласно открытой информации, через компанию закачаются лизинговые и кредитные сделки с клиентами из Европы, Ближнего Востока, Африки и России. По его мнению, МТС могла заключить с «дочкой» Cisco такой договор с условием выплаты за оборудование в течение трех-пяти лет. Он отметил, что у многих крупных вендоров есть компании, которые финансируют проекты по поставке оборудования и берут за это небольшой процент (ниже банковского).

По мнению собеседника издания, Cisco могла простить МТС долг из-за особенных формулировок в соглашении между компаниями.

Как Cisco уничтожала оборудование

Если МТС все же простили долг за поставленное оборудование, то оператору относительно повезло. В начале апреля 2023 г. стало известно о том, что российская «дочка» Cisco, занимавшаяся обслуживанием оборудования компании, уничтожила свою технику в России почти на 2 млрд руб. вместо того, чтобы продать ее или хотя бы вывезти из страны.

Основной объем устройств в этом случае пришелся на запчасти для устройств компании, которые не были распроданы в связи с нынешней санкционной политикой Cisco.

Помимо оборудования, американская корпорация уничтожила даже офисную технику и транспортные средства на сумму 1 млн руб.

Уничтожить «железо» Cisco решила на фоне прекращения своего бизнеса в России, в том числе прямых продаж. Ей было проще избавиться от техники, чем заниматься ее реэкспортом. При этом первоначально она все же планировала вывезти технику из России.

Хотя устройства Cisco по прежнему завозят в Россию посредством «серого» импорта. США никак не могут повлиять на ситуацию потому, что фактически Cisco поставляет оборудование компаниям никак не связанным с российскими структурами. Покупатели из Азии и Турции затем перепродают «железо» российским компаниям. И американские власти бессильны против такого обхода ограничений.