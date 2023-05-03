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«Билайн» продал свой бизнес в Казахстане

«Вымпелком» расстался со своим бизнесом в Казахстане за 54 млрд руб. Компания продала активы нидерландскому холдингу Veon. Ранее оператор избавился от бизнеса в Узбекистане и Киргизии. А вскоре Veon продаст «Вымпелком» российскому топ-менеджменту.

Продажа бизнеса в Казахстане

Телеком-оператор «Вымпелком» (юрлицо бренда «Билайн») продал бизнес в Казахстане нидерландскому холдингу Veon за 54 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Вымпелкома».

Согласно документу, дочерняя компании «Вымпелкома» — Veon Eurasia S.a r.l в декабре 2022 г. передала Veon Holdings B.V. («дочка» Veon Ltd) 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG. Последняя владела ТОО «Кар-Тел» и ТОО «Казевромобайл» (операционные организации в Казахстане). Перечисленные средства (54 млрд руб.) были зачтены в качестве задолженности по займам материнской компании оператору.

Реструктуризация активов

Продажа бизнеса в Казахстане не первая сделка по продаже зарубежных активов «Вымпелкома». Например, в сентябре 2021 г. компания провела реорганизацию, в результате которой оператор выделил узбекский бизнес в отдельное юрлицо ООО «Веон узб». Доли компании были распределены между акционерами «Билайна». После реорганизации бизнес «Вымпелкома» в Узбекистане был передан Veon Ltd.

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Фото: «Билайн»
«Вымпелком» продал свой бизнес в Казахстане

В марте 2022 г. оператор также продал холдингу Veon свои активы в Киргизии за $12,1 млн (или 1,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 марта 2022 г).

В ноябре 2022 г. холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома» его топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 130 млрд руб. Значительная часть этой суммы будет засчитана путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon по облигациям. Решение о продаже «Вымпелкома» Veon принял после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине и последовавших антироссийских санкций.

История «Вымпелкома»

«Вымпелком» — один из старейших сотовых операторов России, был основан в Москве в 1992 г. В 1998 г. крупным акционером компании стала норвежская Telenor, в 2001 г. еще одним крупным акционером стала «Альфа-групп». После этого «Вымпелком» начал сначала региональную экспансию, а затем и экспансию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2005 г. между Telenor и «Альфа-групп» начались разногласия по вопросу выхода «Вымпелкома» на украинский рынок. В 2008 г., «Вымпелком» приобрел оператора фиксированной связи Golden Telecom, основными акционерами которого также были Telenor и «Альфа-групп».

В 2009 г. «Вымпелком» был объединен с украинским сотовым оператором «Киевстар», который также принадлежал Telenor и «Альфа-групп». В результате образовалась компания Vimplecom, зарегистрированная на Бермудских островах и находящаяся в Амстердаме. Позднее Vimpelcom был переименован в Veon.

В 2011 г. Vimpelcom договорился с египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris) о поглощении принадлежащего ему холдинга Wind Telecomunicazioni, объединившего сотовых операторов в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Telenor вновь выступил против сделки, что привело к новому витку конфликта с «Альфа-групп».

В итоге Telenor вышел из числа акционеров Vimpelcom. Основным акционером Vimpelcom/Veon стала инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым (двое последних недавно вышли из числа акционеров LetterOne).

В последние годы Veon активно распродавал свои активы. Были проданы сотовые операторы в Алжире, Канаде, странах Черной Африки (Намибия, Бурунди, Центрально-Африканской республики и Зимбабве), странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос) и некоторых постсоветских странах (Грузия, Армения, Таджикистан).

По итогам 2022 г. выручка «Вымпелкома» по международным стандартам финансовой отчетности упала с 290,7 млрд руб. до 286,7 млрд руб., следует из отчета компании. Количество клиентов «Билайна» за год достигло 44,8 млн абонентов (на 9,3% менее по сравнению с 2021 г.).

Кристина Холупова

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