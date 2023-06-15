Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Российский офис британского виртуального сотового оператора Lycamobile требует от Tele2 вернуть 282 млн руб. Эта сумма переплат за услуги связи, которые выплачивались Lycamobile в качестве аванса до момента прекращения своей работы летом 2022 г.

Lycamobile против Tele2

Арбитражный суд Москвы завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство арбитражного суда по иску виртуального сотового оператора Lycamobile (ООО «Лайкамобайл») к телекоммуникационному оператору «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2). Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Лайкамобайл» - российское подразделение британского виртуального сотового оператора Lycamobile. Компания начала работать в России в 2017 г., договорившись об оказании услуг на базе сети Tele2. Компания смогла набрать несколько тысяч абонентов, но прекратила работу летом 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Как Lycamobile должен был рассчитываться с Tele2

Сейчас Lycamobile пытается взыскать с Tele2 внесенную ранее предоплату. Согласно договору между сторона, Lycamobile должен был оплатить Tele2 инсталляционный платеж и выплачивать платежи за ИТ-услуги и услуги связи.

Предполагалось, что ежемесячно Tele2 будет выставлять Lycamobile счет, который будет рассчитываться из счета на предоплату (авансовый платеж) и счета на сумму фактических начислений за прошлый месяц. Согласно исковому заявлению Lycamobile (имеется в распоряжении CNews), авансовый платеж представляет из себя минимальные обязательства по обороту, общая сумма которых за период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2022 г. должна была составить 5 млн евро.

В том числе за первый год Lycamobile должен был выплачивать ежемесячно 333 тыс. евро, за второй год – 100 тыс. евро в месяц, за третий год – 150 тыс. евро в месяц. При этом, если по итогам месяца сумма фактических начислений за оказанные услуги превышает размер внесенный предоплаты, то Tele2 выставляет счет на сумму превышения. Если же сумма фактических начислений меньше суммы внесенной предоплаты, то Tele2 должен отнести это разницу в счет будущих начислений.

Lycamobile утверждает, что за период 2019-2020 гг. он перечислил Tele2 авансовых платежей на общую сумму 408 млн руб., при этом объем оказанных услуг составил существенно меньше – 130 млн руб. Таким образом, сумма переплаты выразилась в 282 млн руб.

Разногласия между Lycamobile и Tele2

С февраля 2022 г. Lycamobile стал испытывать финансовые трудности, так как компания лишилась возможности получать помощь от своего иностранного учредителя.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Лайкамобайл» принадлежит люксембургской Lycaflex. Lycamobile предложил Tele2 урегулировать вопрос с внесением авансовых платежей, размер которых существенно превышает стоимость оказанных услуг, но получил отказ.

В августе 2022 г. Lycamobile прекратил работу. Однако Tele2 потребовал от Lycamobile выплатить аванс за услуги связи за период с 1 января по 31 августа 2022 г., подразумевая выплату минимальных обязательств по обороту. Позиция Lycamobile состоит в том, что указанные обязательства не являются услугой связи, а представляют из себя авансовый платеж. Кроме того, с 1 января по 31 июля 2022 г. объем оказанных услуг был несущественным, а затем оказание услуг и вовсе прекратилось.

Позиция Tele2

В связи с этим Lycaomobile через суд потребовал от Tele2 выплатить размер переплат на общую сумму 282 млн руб. Tele2 с этим требованием не согласился и выдвинул встречные исковые требования к Lycamobile, которые были приняты судом к рассмотрению.

Пресс-служба Tele2 заявила CNews, что считают претензии Lycamobile необоснованными. «У Lycamobile остается задолженность за обслуживание на нашей сети, - сообщили в компании. - Мы расторгли сотрудничество с бывшим партнером осенью прошлого года из-за неисполнения обязательств по контракту».