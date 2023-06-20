«Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом

«Ростелеком» вложит 2,31 млрд руб. в модернизацию мультимедийной платформы интеграции сервисов и услуг V3 Servies (HIP Berkut), позволяющую организациям создавать новые продукты, стандартизировать ИТ-ландшафт и автоматизировать бизнес-процессы. Эксперты отмечают, что подобные решения существуют давно, однако потребность рынка в них еще не сформировалась.

Инвестиции «Ростелекома» в платформу V3 Services

«Ростелеком» вложит 2,31 млрд руб. в доработку и модернизацию мультимедийной платформы интеграции сервисов и услуг Real-Time Integration Suite (V3 Services). Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», интернет-холдингом VK, «1С» и «Лабораторией Касперского» в рамках соглашения с Правительством.

Разработкой платформы занимается компания «Научно-производственная фирма (НПФ) «Беркут», специализирующаяся на создании ПО для телекоммуникационных операторов. С 2020 г. НПФ «Беркут» принадлежит сотовому оператору «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), который, в свою очередь, принадлежит «Ростелекому». Другое название продукта – гибридная интеграционная платформа HIP Bercut.

Гибридная интеграционная платформа V3 Services является основой для проведения интеграций, самостоятельного создания продуктов и MVP (минимально жизнеспособный продукт), стандартизации ИТ-ландшафта и автоматизации бизнес-процессов организации.

Платформа обеспечивает следующие возможности: создание бизнес-ориентированных интерфейсов, позволяющих упростить и ускорить разработку комплексных бизнес-процессов и сервисов; быструю разработку новых интерфейсов и специализированных адаптеров для подключения к внешним и внутренним системам оператора; создание собственных бизнес-ориентированных процессов и бизнес-приложений; доступ внешних приложений (web, SOA applications) к бизнес-ориентированным процессам и сервисам платформы; интеграция с различными телекоммуникационными системами.

Компоненты V3 Services и четыре уровня пользователей

V3 Services состоит из следующих компонентов: BPM (Business Process Management, обеспечивает создание продуктов и автоматизацию бизнес-процессов); Event management (Processing, обеспечивает построение новой бизнес-логики обработки событий в режиме реального времени); RTSIB (интеграционная шина, обеспечивает взаимодействие приложений, данных и систем с бизнес-логикой); API WS (интеграционный шлюз, обеспечивает поддержку различных протоколов и безопасное взаимодействие с внешними системами и партнерами); Framework (набор инструментов, возможностей и подсистем для создания дополнительных модулей и интеграции с продуктами на основе открытого исходного кода); Message Broker (обеспечивает коммуникации между системами с применением подписной модели в режиме реального времени).

Работа с V3 Services возможна для пользователей четырех уровней: первый уровень, no-code (менеджеры продуктов, создают продукты, состоящие из бизнес-правил, с использованием готовых коннекторов и микросервисов); второй уровень, low-code (ИТ-специалисты, осуществляется моделирование процессов, автоматизацию, создание продуктов из готовых API, сложных продуктов и Business API из готовых API); третий уровень, pro-code (разработчики, создаются сложные приложения, коннекторы и подсистемы); четвертый уровень, ядро платформы (вендор создает готовые коннекторы, внедряет кейсы «под ключ», осуществляет обучение разработчиков, техническую поддержку и Managed services).

Перевод ИТ-ландшафта организаций на безопасный отечественный технологический стек

«В условиях санкционного давления и ухода с рынка иностранных вендоров, платформа позволит перевести ИТ-ландшафт компании на современный безопасный отечественный технологический стек и поддержать стабильную работу действующих сервисов, - рассказали в пресс-службе «Ростелекома». - Платформа располагает всем необходимым инструментарием для создания сложных высоконагруженных продуктов, проведения интеграций и автоматизации бизнес-процессов на разных уровнях владения навыками и компетенциями в ИТ. Платформа использует широкий спектр готовых адаптеров, собственные low-code BPEL и BRE движки и большой набор инструментов разработки (IDE Service Creation Studio с набором готовых утилит и SDK, Business Rule UI)».

«Благодаря высокопроизводительному Message Broker достигается высокая скорость обработки транзакционных сообщений, которая позволяет обеспечить необходимый уровень качества в обслуживании клиентов в системах самообслуживания и поддержки ключевых бизнес процессов, - добавили в «Ростелекоме». - Платформа легко встраивается в DevSecOps практики (практика интеграции тестирования безопасности в каждый этап процесса разработки ПО) компании и позволяет легко настроить CI/CD конвейер (набор культуры, принципов и практик, которые позволяют разработчикам чаще и надежнее развертывать изменения ПО) с использованием всех стандартизованных и широкоприменяемых утилит. Также платформа полностью поддерживает API first концепцию (подход к разработке серверных приложений, при котором API является наиболее важной частью продукта)».

На базе V3 Services Tele2 создал такие продукты, как личный кабинет абонента, переход абонентов других операторов с сохранением номера (MNP), биржа трафика, Единая система приема платежей (ЕСПП), промокоды, мелодии вместо гудка (RBT) и др. Также принадлежащий «Ростелекому» онлайн-кинотеатр Wink с помощью V3 Services обеспечивает обработку неудачных подключений.

Мнения экспертов

«Сегодня в России уже есть ряд RPA-систем (автоматизация бизнес-процессов, основанная на метаморфическом ПО роботов или работников искусственного интеллекта), например, известное решение с реальными кейсами, которое входит в ТОП систем по роботизации - Robin, - говорит руководитель направления frontend-разработки компании SimbirSoft Илья Башилов. - Причем сфера применения этой RPA-платформы безгранична: кадры, бухгалтерия, строительство и прочее. С её помощью можно автоматизировать рутинные процессы, связанные с двойным вводом и сверкой данных. Это позволяет снизить нагрузку на персонал, сократить риск ошибок, повысить скорость работы процессов и, как следствие, снизить издержки бизнеса».

Но основная сложность работы с RPA состоит в том, чтобы изучить инструмент и суметь настроить его под задачи компании, добавляет Башилов. При этом нет необходимости выстраивать сложные интеграции на уровне API, поскольку программный робот имитирует действия пользователя в системе.

«С одной стороны, необходимость в интеграционных решениях совершенно точно есть, потому что компании строят свои системы из строительных блоков (среди которых есть и SaaS и PaaS) и эти блоки необходимо между собой интегрировать, - рассуждает руководитель подразделения по разработке бизнес-приложений компании "Аурига" Сергей Карпушин. - Такая необходимость, справедливости ради, существует на рынке уже давно и первые продукты от крупных игроков появились уже более 20 лет назад (например Microsoft BizTalk Server). С другой стороны, распространённость таких систем довольно мала. Это свидетельствует о том, что рынок до сих пор толком не определился с тем, в каком виде ему подобные решения нужны».