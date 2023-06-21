МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

МТС проиграла разбирательство в международном арбитраже против властей Туркменистана. Компания требовала выплаты компенсации в размере $2,1 млрд в связи с прекращением работы ее туркменской «дочки».

МТС проиграла разбирательство с властями Туркмении

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) проиграла разбирательство в Международном трибунале по разрешению инвестиционных споров при Всемирном банке против Республики Туркменистан (ICSID). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на издание 360law.com.

Как МТС несколько раз приходила в Туркмению и уходила из Туркмении

История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла в республику в 2005 г., приобретя основного местного сотового оператора Barash Communications Technologies (BCT). Однако сразу после покупки власти республики приостановили его работу.

Конфликт закончился подписанием соглашения, по которому МТС согласилась делиться с властями республики 20% полученной в Туркменистане чистой прибыли BCT. Договор действовал в течение пяти лет.

Фото: МТС МТС не смогла получить от властей Туркменистана $2,1 млрд за запрет работы своей туркменской «дочки»

В конце 2010 г. договор закончился, после чего власти республики опять отключили «дочку» МТС. 2,4 млн абонентов остались без связи. К тому моменту в Туркменистане появился другой сотовый оператор - принадлежащий государству Altyn Assyr.

МТС обратилась с иском против Туркменистана в ICSID. Однако в 2012 г. компания смогла договориться в властями республики о возобновлении работы своей «дочки». Новый договор был заключен также на пять лет, по нему МТС должна были отчислять властям республики уже 30% от своей чистой прибыли.

Во сколько МТС оценивал свой ущерб

В 2017 г. история повторилась и власти вновь отключили сеть «МТС-Туркменистан» (новое название «дочки» МТС), после чего 1,7 млн абонентов остались без связи. В связи с этим МТС вновь обратилась с иском против республики Туркменистан, оценив полученный ущерб в $1,5 млрд.

Арбитраж мотивировал свое решение тем, что «дочка» МТС не имела права продолжать работать в республике после истечения срока действия лицензии. Пресс-служба оператора выразила сожаление в связи с таким решением арбитража, пообещав искать «дальнейшие правовые пути возмещения ущерба, причиненного действия властей Туркменистана».

Разбирательства «питерских связистов» с Киргизией

МТС - не единственная российская телекоммуникационная компания, неудачно судившаяся в международный иснтанциях с властями среднеазиатских республик.

Кипрский оффшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdins (ETS, считается связанным с «питерской группой связистов») судился с властями Киргизии из-за некогда крупнейшего в республике сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom).

Сеть Megacom была запущена в 2006 г. при участии ETH. Однако в 2009 г. компанию ETH лишили принадлежавшей ей контрольной доли в «Бимоком», а затем перевели активы сотового оператора в новую структуру - «Альфа-телеком» (сохранила торговую марку Megacom).

Затем суды республики признали незаконным лишением россиян их доли в «Бимоком» и вывод активов этого оператора в «Альфа-телеком», однако активы не были возвращены. ETH обратился в Международный арбитраж в Стокгольме, требуя выплатить ему $300 млн, но получил отказ в иске. Одной из причин отказа стали обвинения против истца в использовании коррупционных схем.