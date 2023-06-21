CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком Цифровизация
|

Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х

Группа компаний CommuniGate Systems объявила о выходе новой мажорной версии знаменитой платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы — CommuniGate X. Продукт уже внесен в Реестр отечественного ПО.

Что нового?

Создание новой версии длилось четыре года. С особым вниманием разработчики подошли к обновлению web-интерфейса администратора – новый дизайн административной панели улучшает удобство управления платформой. В версии CommuniGate X также значительно увеличена скорость поиска по адресным книгам, а благодаря оптимизации протокола XIMSS скорость работы клиентских приложений Samoware увеличена в 2,5 раза.

photogenica-phx187715332.jpg

Фото: © artiemedvedev / Фотобанк Фотодженика

Среди крупных нововведений:


  • Отложенная отправка писем;
  • Корзина второго уровня – дает возможность администратору восстановить письма, удаленные пользователем из своей корзины;
  • Просмотр календарей пользователей сторонних систем в формате free/busy;
  • Новые режимы записи для телефонии: «стереозапись» - отдельный канал записи для каждого участника аудиоконференции;
  • Поддержка нескольких локальных сетей для маршрутизации голосовых вызовов в зависимости от настраиваемых условий и др.


skin_samoware_.jpg

Новая версия поддерживает широкий набор интеграций: с сервисами IP-геолокации; системой резервного копирования корпоративного уровня «Кибер Бэкап»; ПО для архивирования электронной почты «Архива»; системами CRM, ERP, офисными приложениями, корпоративными порталами, антиспам и антифишинговыми фильтрами, а также с рядом ВКС – Webinar, Vinteo, «Видеоселектор», TrueConf.

Улучшенная безопасность

В CommuniGate X вошел ряд существенных улучшений в области безопасности:


  • Поставка мобильных приложений в защищенных контейнерах;
  • Ограничение запуска внешних приложений с помощью файла манифеста;
  • Новые возможности обработки почты с помощью правил;
  • Расширение ролевой модели прав администратора;
  • Механизм одноразовых временных паролей (TOTP) для использования в качестве второго фактора аутентификации;
  • Расширен журнал аудита безопасности записями о смене настроек и паролей и др.


Полностью обновленный корпоративный мессенджер теперь входит в состав дистрибутива платформы. Особенностью мессенджера стала кроссервисность: из чата в письмо; из чата в конференц-колл; из чата в событие; из облака файлов в чат.

Среди улучшений мессенджера – создание различных типов групповых чатов, гибкие настройки публичности, расширение возможностей администраторов, точные настройки прав участников, контента и ограничений в групповых чатах, гостевой доступ, редактирование сообщений, pin выбранных чатов и нескольких сообщений в чате и др.

Коммуникационные клиенты Samoware

Существенно доработана и клиентская часть платформы. В десктопную версию коммуникационного клиента Samoware добавлена возможность локального архива и фильтрации по меткам. В ближайших планах вендора добавить в десктоп-версию сервис «Задачи», а также стартовую страницу с возможностью персонализированной настройки виджетов и интеграцией с СЭД и корпоративными порталами.

screenshot_2022-07-19_at_16.33_1_kopiya_2.png


Ведется разработка приложения для ОС «Аврора», а в мобильный клиент для Android добавлены сервисы «Почта» и «Календари». В приложение для iOS также интегрирована почта, добавление календарей ожидается в ближайшее время. В мобильных приложениях расширены настройки безопасности: запрет запуска на рутованных устройствах, запрет операций через буфер обмена, запрет сохранения файлов в доступные пользователю каталоги, запрет приема/передачи из других приложений, запрет прикрепления файлов из файлового хранилища операционной системы.

Помимо этого, в планах команды CommuniGate Systems постепенное обновление web-версии Samoware, внедрение в платформу собственной ВКС,, внедрение в платформу криптографического шифрования с использованием алгоритмов ГОСТ, TLS 1.3, новый интерфейс для управления телефонией, а также «федерация» CommuniGate – общий доступ к сервисам в геораспределенных структурах.

Токен: Kra242di1Рекламодатель: Акционерное общество "СталкерСофт"ИНН/ОГРН: 7734579105/1087746245652Сайт: https://www.communigate.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил первый рейтинг поставщиков средств КЭДО

ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

«Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом

Ваше местоположение можно вычислить, отправив вам SMS

Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще