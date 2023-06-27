МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

МТС потратила 371 млн руб. на покупку контрольной доли в AdTech-платформе Buzzoola. Также МТС купила другую компанию из данной сферы – Segmento. МТС намерена вложить до 1 млрд руб. в развитие AdTech-сегмента, чтобы предложить продукты на смену решений ушедших из России иностранных компаний.

За сколько МТС купила Buzzoola

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла подробности приобретения платформы интернет-рекламы Buzzoola. Сумма сделки по покупке 67% доли в компании составила 371 млн. Таким образом, вся компания была оценена в 553 млн руб. Сделка была осуществлена через «дочку» МТС – «Стрим». У МТС также есть опцион на выкуп оставшейся 33% доли.

О покупке Buzzola было объявлено в начале 2023 г. В группу компаний Buzola входят ООО «Баззула интернет технологии» (БИТ) и «Баззула рекламные технологии». Согласно данным базы «Контур.Фокус», «компания Баззула рекламные технологии» полностью принадлежит БИ). Этой компанией с 2012 г. полностью владела Bazzula Group c Каймановых островов.

Фото: МТС МТС потратила 371 млн руб. на покупку контрольной доли в AdTech -платформе Buzzoola

В конце 2012 г. собственником 80,7% доли в БИТ стала Наталья Солодухова, 19,3% - гендиректор БИТ Виталий Желяпов. В сделке с МТС участвовала Солодухова: по итогам продажи ее доля сократилась до 13,7%.

Чем известна Buzzoola

Buzzola разрабатывает продукты в сфере AdTech (технологии управления интерактивной рекламой). В их числе Buzzolla DSP (инструмент для рекламодателей, предназначен для настройки и размещения рекламных кампаний), Buzzola SSP(инструмент для паблишеров, предназначен для монетизации площадок и рекламных сетей) и AD Exchange (маркетплейс DSP, SSP, рекламные платформы и сети).

С помощью покупки Buzzoola в МТС надеются ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить свою долю на рынке рекламы. А продукты Buzzoola AdExchange и Buzzoola SSP смогут дополнить DSP- и DMP (платформа управления данными для анализа сведений об аудитории) - решения, которые МТС развивает под брендом «МТС Маркетлог».

МТС и рынок AdTech

Позднее МТС купила 100% долю в еще одной AdTech-компании – Segmento (ООО «Сегменто»). Продавцом выступили фонд Sistema_VC, принадлежащий основному акционеру МТС - АФК «Система». Сумма сделки не разглашалась, она также была совершена через «Стрим».

Segmento является участником рынка programmatic-рекламы. В МТС заявляли, что в результате сделки «Стрим» и Segmento смогут объединить свою технологическую экспертизу, совместно развивать инструменты динамического ретаргентинга, увеличить выручку за счет дополняющих друг друга технологий обоих компаний: DSP и DMP-плафторм, собственной SSP и рекламного инвентаря.

Также в МТС заявляли, что намерены вложить до 1 млрд руб. в технологии динамического ретаргетинга до 2026 г. В рамках собственной Adtech вертикали оператор намерен создать аналог рекламных продуктов компаний, которые ушли из России в 2022 г. Речь идет о таких сервисах, как Google, Criteo и THB house.

«Вымпелком» и AdTech

Конкурент МТС оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») также инвестирует в рекламные технологии. В 2021 г. группа Veon, частью которой является «Вымпелком», приобрела группу компаний ОТМ («Онлайн технологии и медиа»). За 67% долю в компании было заплачено $16 млн.

В 2022 г. «Вымпелком» выкупил долю Veon в ОТМ и увеличил размер этой доли до 100%. Платформа ОТМ позволяет проводить автоматические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Также компания владеет собственной сетью мобильной видеорекламы VideoTarget и использует инструментарий больших данных, собираемых из различных источников.

Регулирование интернет-рекламы

В 2022 г. вступили в силу поправки в Закон «О рекламе», предполагающие создание Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Роскомнадзор. В ЕРИР должна скапливаться вся информация о рекламных активностях в Рунете, которую должны передавать рекламодатели, рекламные системы и площадки, а также посредники (фрилансеры, рекламные агентства и т.д.).

Информация в ЕРИР направляется не напрямую, а через уполномоченные организации – операторов рекламных данных (ОРД) – которых отобрал Роскомнадзор. В их числе оказались «дочки «Вымпелкома» и МТС – «Первый Орд» и «МедиаСкаут» соответственно.