«Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки

«Вымпелком» пытается оспорить в Конституционном суде нормы Налогового кодекса об исчислении срока, в течение которого налоговый орган может принимать решение о проведении проверки в отношении внутригрупповых сделок. Оператор считает, что нынешняя трактовка законодательства позволяет делать налоговый контроль неограниченным по времени.

«Вымпелком» спорит с ФНС в Конституционном суде

Конституционный суд принял жалобу телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») на нормы Налогового кодекса (НК), касающиеся срока, в течение которого можно проводить налоговую проверку. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В 2021 г. «Вымпелком» пытался судиться с Федеральной налоговой службой (ФНС) относительно решения о проведении налоговой проверки. Речь идет о сделках, совершенных внутри группы Veon, частью которой является «Вымпелком» (контролируемых сделках).

В соответствии со статьями 105.16 и 105.17 НК РФ, налогоплательщик уведомляет налоговые органы о контролируемых сделках до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором такие сделки были совершены. Налоговые органы могут принять решение о проведении проверки таких сделок в срок до двух лет с момента получения соответствующего уведомления от налогоплательщика.

Как исчислять срок проведения налоговой проверки в отношении контролируемых сделок

В мае 2018 г. «Вымпелком» уведомил ФНС о 111 контролируемых, совершенных в 2017 г., в том числе о сделках с Veon Wholesale Services («дочка» Veon, занимающаяся оптовым трафиком и роуминговыми услугами). В октябре 2018 г. «Вымпелком» направил в ФНС уточненное уведомление, связанное с тем, что по 68 сделкам операторам неверно указал номера договоров.

В декабре 2020 г. ФНС вынесла решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением в 2017 г. сделок между «Вымпелкомом» и Veon Wholesale Services. «Вымпелком» посчитал такое решение незаконным в связи с истечением двухлетнего срока с момента подачи им уведомления в налоговые органы. Уточненное уведомление, которое «Вымпелком» направил в октябре 2018 г., оператор считает незначительным и не затрагивающим интересующие ФНС сделки.

В ФНС с такой трактовкой не согласны. Ведомство указывает, что в законодательстве нет норм, которые позволяли бы при незначительных изменениях в налоговом уведомлении игнорировать этот факт при исчисления срока, в течение которого можно принимать решение о проведении налоговой проверки.

Суд согласился с позицией ФНС, отметив, что с момента подачи «Вымпелкомом» уточненного уведомление первоначальное уведомление оператора стало недействительным. Такая позиция соответствует письму Минфина от февраля 2017 г. о порядке исчисления срока для принятия решения о контролируемой проверки.

Кроме того, в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса Правительство было наделено полномочиями по переносу сроков проведения мероприятий налогового контроля. Согласно письму Минфина, направленному в ФНС, в период со 2 апреля по 30 июня 2020 г. проведение налоговых проверок по контролируемым сделкам было приостановлено. Соответственно, этот промежуток времени (два месяца и 25 дней не учитывается при расчете срока, в течение которого можно принимать решение о проведении налоговой проверки. То есть решение о проведении налоговой проверки контролируемых сделок «Вымпелкома» за 2017 г. могло быть принято в период до 31 декабря 2020 г.

Еще один довод «Вымпелкома» состоял в том, что в период с сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г. в отношении оператора уже проводилась выездная налоговая проверка, в том числе проверялись и сделки с Veon Wholesale Services. В связи с этим ФНС могла принять решение о проведение налоговой проверки контролируемых сделок в период, начиная с мая 2018 г.

Суд с этим доводом также не согласился, так как выездная налоговая проверка и проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами – «это отдельные, не совпадающие формы налогового контроля, отличающиеся по основания проведения налоговой проверки, субъектам осуществления налоговой проверки, по предмету налоговой проверки, по срокам проведения налоговой проверки». «Проведение выездной налоговой проверки не предполагает осуществления мероприятий налогового контроля, проводимых ФНС в рамках проверки полноты исчисления и уплаты налогов контролируемых сделок», - говорится в решении суда.

Данную позицию поддержали арбитражные суд апелляционной и кассационной инстанции. Верховный суд отказался передавать данное дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. В связи с этим «Вымпелком» обратился в Конституционный суд. По мнению оператора, в случае, когда компания проводит много сделок, она может неоднократно подавать уточнения, а оспариваемая норма НК «дестимулирует оператора» исправлять ошибки и неточности.

Так в «Вымпелкоме» считают, что срок назначения налоговой проверки должен продлеваться только в отношении тех сделок, информация о которых была изменения в уточненной налоговой декларации, иначе «сроки проверки становятся неопределенными, а налоговый контроль – неограниченным по времени». В пресс-службе «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Как «Билайн» пытался изменить закон в Конституционном суде

В 2022 г. «Вымпелком» уже пытался оспорить в Конституционном суде другое положение НК - о том, что должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у лица, которое осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, документы, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика, в том числе связанные с ведением реестра владельца ценных бумаг.

В частности, ФНС запрашивала у «Вымпелкома», «Мобильных телесистемы» (МТС) и «Мегафона» обезличенные сведения о детализации звонков по ряду абонентских телефонных номеров в связи с выездной налоговой проверкой в отношении третьего лица.

Причиной стала проверка взаимоотношений «Ростелекома» и неназванного контрагента по межоператорскому трафику за 2015 г., в ходе которой было выявлено задвоение трафика по исходящим звонкам из «Ростелекома» в сеть азербайджанского сотового оператора Azerphone.

Сотовые операторы отказались предоставить ФНС запрошенную информацию и обратились с исками против налоговой инспекции. Но суд встал на сторону налоговой службы. Позднее ФНС оштрафовало «Вымпелком» на 10 тыс. руб. из-за непредоставления информации. «Вымпелком» попытался оспорить это решение в арбитражном суде, но вновь получил отказ.

После этого «Вымпелком» обратился в Конституционный суд, однако он также решил, в запрошенной ФНС информации отсутствуют сведения, составляющие тайну связи, а оспариваемые «Вымпелкомом» положения НК не предполагают произвольное и неограниченное право налогового органа на получение информации у оператора связи.