Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

Федеральная таможенная служба планирует полностью отказаться от телеком-оборудования Cisco к 2025 г. Оно будет замещено российскими решениями разработчика «Элтекс». Уже сейчас доля российского телеком-«железа» в Службе составляет 60%.

Замещение Cisco в ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) полностью откажется от телеком-оборудования американской компании Cisco в пользу российских решений. Об этом заместитель руководителя ФТС Денис Терещенко рассказал «Ведомостям».

Cisco в ведомстве заменяют на оборудование российского вендора «Элтекс». Компания занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи (коммутаторы, шлюзы, медиацентры и др.).

Импортозаместить Cisco в ФТС планируется к 2025 г. Сейчас доля отечественного телком-оборудования в ведомстве составляет 60%, сообщил Терещенко.

Импортозамещение в ФТС

О том, что Федеральная таможенная служба намерена отказаться от оборудования Cisco стало известно CNews в марте 2019 г. Тогда Денис Терещенко сообщил, что процесс импортозамещения телеком-оборудования будет завершен в течение двух лет. На тот момент доля импортозамещенного оборудования в ведомстве уже составляла 25% (замена 1,5 тыс. устройств).

Фото: Cisco ФТС планирует полностью отказаться от Cisco к 2025 году

Еще в конце 2014 г. компания Cisco Systems официально известила ФТС о невозможности поставлять свое оборудование в связи с известными санкциями США и Евросоюза.

Уход Cisco

В начале марта 2022 г. Cisco как и многие другие иностранные вендоры объявила о приостановке своей деятельности на территории России. В июне стало известно об окончательном уходе американской компании из страны.

Cisco известна, в первую очередь, как производитель коммуникационного оборудования. В ассортименте продукции компании также присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

В апреле 2023 г. российская «дочка» Cisco, занимавшаяся обслуживанием оборудования компании, уничтожила технику почти на 2 млрд руб. вместо того, чтобы продать ее или хотя бы вывезти из страны.

Как рассказал «Ведомостям» директор технологической практики компании «Технологии доверия» (ранее PwC) Юрий Швыдченко, до ухода Cisco с отечественного рынка ее продукция занимала около 80% рынка.

Замена Cisco

Помимо «Элтекса» решения американской Cisco могут заменить оборудование «Булат» и QTech, заявил изданию заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Не только российские аналоги выбирают вместо Cisco. Решения меняют и на оборудование азиатских вендоров DCN, Edge-Core, отметил представитель «F+ tech-Марвел». В сегменте телефонии востребованы продукты китайских компаний Yealink и Yeastar.