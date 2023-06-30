После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома

Госдума приняла в первом чтении долгожданный законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Документ предполагает безвозмездное размещение операторами связи своего оборудования и отсутствие необходимости в получении согласия двух третей жильцов. Однако документ подвергся критике, так как право на доступ к информации в нем ставится выше права собственности.

Принят законопроект о недискриминационном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о недискриминационном доступе в многоквартирные жилые дома (МКД) операторов связи. Документ в виде поправок в Закон «О связи» и Жилищный кодекс был разработан рядом парламентариев, включая председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Согласно законопроекту, в Законе «О связи» появится норма о том, что плата за размещение операторами связи сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не взимается. Жилищный кодекс будет дополнен нормой о том, что размещение на объектах общего имущества собственников помещений в МКД сетей связи, необходимых для оказания услуг связи собственникам помещений и нанимателя жилых помещений в МКД, осуществляется без решения общего собрания собственников помещений в этом доме при наличии договора об оказании услуг связи с собственником помещения или нанимателем жилого помещения в этом доме.

Фото: Freepik Госдума приняла в первом чтении долгожданный законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома

При этом собственникам помещений в МКД не будут принадлежать на долевой основе сети связи, необходимые для оказания услуг связи собственникам помещений или нанимателям жилого помещения. Порядок размещения сетей связи будет разработан Правительством. Плата за электрическую энергию, потребляемую при эксплуатации размещенных сетей связи, должна будет вноситься операторам связи ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на повышение платы по договорам с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями, предусматривающим размещение сооружений и линий связи, средств связи на объектах государственного и муниципального имущества, закрепленного за указанными лицами на праве оперативного управления.

В случае истечения срока действия соответствующих договоров в срок до 31 декабря 2024 г. размер платы при заключении договора на новый срок будет определяться в размере не выше установленного договором, действующим до указанной даты.

Длительные дебаты о доступе операторов связи в многоквартирные дома

Вопрос недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные дома поднимается в органах власти уже много лет. Особенно остро стоит вопрос для новостроек, где управляющие компании, зачастую, пускают в дома только одного небольшого интернет-провайдера, цена на услуги которого выше среднерыночных. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин давал еще в 2015 г. Также в Госдумы вносились соответствующие законопроекты, например, в 2018 г. был внесен законопроект на данную тему, разработанный занимавшей тогда пост сенатора Людмилой Боковой, а в 2022 г. был внесен законопроект за авторством депутата Галины Хованской. Но эти предложения не были утверждены.

В 2022 г. Владимир Путин дал новое поручение по решению данного вопроса. В документе говорилось о необходимости обеспечить следующие пункты: закрепить безвозмездность размещения в многоквартирных домах телекоммуникационного оборудования операторов связи, необходимого для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья в интернет; определить возможность подключения оператором связи МКД к сети интернет на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья; ввести до 2024 г. мораторий на повышение платы за использование операторами связи объектов государственной и муниципальной собственности для размещения телекоммуникационного оборудования.

Злоупотребления со стороны управляющих компаний

Суть проблемы в том, что, согласно Жилищному кодексу, для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе необходимо принятия решения не менее чем двух третей собственников помещений МКД на общем собрании собственников. На практике обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в указанном количестве практически невозможно, сказано в пояснительной записке к законопроекту. «В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондов, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД», - говорят авторы документы.

Расходы операторов связи на размещение инфраструктуры связи в МКД ежегодно возрастают. Так, если в 2019 г. расходы «Ростелекома» составляли 1,49 млрд руб., то в 2022 г. они превысили 1,8 млрд руб. У «Мобильных телесистем» (МТС) соответствующие расходы за указанный период выросли с 404,5 млн руб. до 557,4 млн руб., у «Эр-Телеком» - 713,1 млн руб. до 806,7 млн руб. Общие расходы крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры в МКД составляют около 10 млрд руб., что соответствует примерно 2% их годовой выручки. При этом речь идет исключительно об оплате доступа в МКД, которая не включая в себя расходы на электроэнергию, производство и монтаж оборудования.

«Отсутствие конкуренции при доступе операторов связи в МКД значительно ущемляет права собственников жилых помещений, которые лишены возможности самостоятельно выбрать оператора, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам», - считают авторы документа. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что право на свободный доступ к информации гарантировано Конституцией.

Противники законопроекта предлагают не лишать жильцов права распоряжения общим имуществом

Законопроект получил отрицательный отзыв от комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, возглавляемой депутатом Галиной Хованской. В заключение комиссии указывается, что собственники квартиры в МКД имеют доли в общем имуществе таких домов и участвуют в бремени содержания общего имущества многоквартирного дома, включая уплату налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, в издержках по его содержанию и сохранению. А общее собрание собственников жилых помещений в МКД является важнейшей формой принятия решений по вопросам, касающимся общего имущества.

«Допуск оператора связи к использованию общего имущества в МКД без согласия собственников такого имущества на основании договора об оказании услуг связи с одним собственником (или даже не с собственником, а с нанимателем), нарушает справедливый баланс прав и законных интересов всех собственников общего имущества в МКД. - полагают в комиссии. - Волеизъявление одного собственника жилого помещения без учета волеизъявления большинства сособственников в МКД не может являться исчерпывающим основанием для использования общедолевого имущества третьим лицом».

«Злоупотребления» со стороны лиц, уполномоченных на управление жилищным фондом, вполне решаются проведением общего собрания собственников в МКД, в том числе в очно-заочной форме, и вовлечением граждан в управление общим имуществом, - уверены в комиссии. - Таким образом, концепцией законопроекта закрепляется перекос в стороны защиты информационных прав граждан в ущерб правам собственности».

Комиссия высказала и ряд других замечаний к законопроекту: не определятся правовая природа отношений, возникающих между собственниками общего имущества в МКД, используемого для размещения сетей связи, управляющей организацией и оператором связи, так как не предусматривается заключение договора между указанными лицами; не определяется, как будут компенсироваться расходы по содержанию и ремонту общего имущества, связанные с размещением и эксплуатацией сетей связи (безвозмездность непосредственного размещения оборудования не может обуславливать безучастность операторов связи в компенсации расходов, которые могут возникнуть у собственников общего имущества в МКД в связи с его размещением и эксплуатацией); не определяется, на кого ложится ответственность за сохранность оборудования сетей связи (это особенно актуально для домов, нуждающихся в капитальном ремонте); не определено, какие средства связи будут размещаться на объектах общего имущества; не понятно, как вносимая операторами связи плата за электроэнергию будет учитываться при расчете платы за содержание жилого помещения и как будет осуществляться взыскание задолженности по ее неуплате.

Кроме того, комиссия указывает, что в случае установления безвозмездности размещения новых сетей связи в МКД становится неясной судьба уже заключенных договоров на размещение сетей связи в МКД, что нарушает равные условия конкуренции среди операторов связи. Также не определен порядок доступа операторов связи в случае, если доступ к общедомовому имуществу ограничен или не возможен по объективным техническим причинам (например, в случае, если на этапе строительства МКД пространство под размещение сетей связи уже было отдано оператору связи или иному лицу). Не определен и порядок демонтажа сетей связи, например, в случае некачественного оказания услуг связи, устаревания оборудования, невыполнения обязательств по оплате электроэнергии, причинения ущерба/вреда собственникам помещений в МКД, банкротства оператора связи, сноса дома и т.д.

Другие замечания к законопроекту

В Правительстве поддержали концепцию законопроекта о безвозмездном размещении операторами связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД сетей связи. Однако бессрочное освобождение операторов связи от внесения платы за пользованием общим имуществом собственников МКД ухудшит положение этих собственников по сравнению с положением собственниками иных объектов, включая собственников государственного и муниципального имущества.

А введение временного моратория на взимание платы за размещение инфраструктуры связи на объектах государственного и муниципального имущества может привести к снижению возможных доходов федерального бюджета и бюджетов иных уровней, предупреждают в Правительстве. Кроме того, норма об исключении из круга имущества собственников помещений МКД носит неопределенный характер и требует проработки в части учета наличия в МКД сетей связи, входящих в состав инженерного оборудования дома.

Правовое управление Госдумы предупредило, что предлагаемые законопроектом нормы противоречат положения Гражданского кодекса, согласно которым собственник помещений совместно владеют и пользуются общим имуществом в здании или сооружении. При этом имущество может быть предоставлено в пользование третьим лицам по решению, принятому 2/3 голосов собственников помещений. Также законопроектом не определены вопросы предоставления операторам связи недискриминационного доступа к помещениям общего пользования МКД в случаях, когда технические особенности дома не позволяют разместить в нем более одной сети связи, и не содержатся переходные положения в отношении тех операторов связи, с которым уже заключены договора на размещение сетей связи на иных условиях.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает уточнить в законопроекте правовые последствия несоблюдения управляющей компанией МКД и оператором связи будущих актов Правительства о доступе операторов связи в МКД, требований пожарной безопасности, архитектурно-градостроительных и санитарных правил. Также предлагается предусмотреть возможность наличие прямых договоров энергоснабжения между операторами связи и энергоснабжающей организацией.

Комитет Госдумы по жилищному строительству согласен поддержать законопроект только при условии его доработке. Предлагается закрепить за органами государственного жилищного надзора обязанность проведения проверки исполнения требований к размещению на объектах общего имущества в МКД сетей связи оператором связи. Общее собрание собственников помещений должно получить право принимать решения об использовании общего имущества иными лицам, в том числе о заключении договоров размещения сетей связи операторами связи, и наделять управляющую компанию полномочиями о заключении таких договоров.

При этом решения на общем собрании собственников жилья должны приниматься простым большинством голосов от принимающих участие в собрании. Также собрание сможет установить необходимость взимания платы за размещение сетей связи на объектах общего имущества (по умолчанию будет предполагаться, что плата не взимается). Управляющая компания должна будет размещать информацию об операторах связи, оказывающих услуги связи в МКД, и об операторах, с которым планируется заключить соответствующие договора.