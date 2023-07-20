Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах

«Билайн» начнет нагрузочное тестирование российских базовых станций в реальных условиях. Их установят в небольших населенных пунктах и вдоль автотрасс. Другие операторы тоже их тестируют, но лишь в «стерильных» (лабораторных) условиях. В 2028 г. будет введен запрет на использование иностранных станций в российских сотовых сетях.

Импортозамещение все ближе

Оператор связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», готовится к полноценному тестированию российских базовых станций в полевых условиях, то есть в составе своей действующей инфраструктуры. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Билайна» Владимира Вальковича, станции в сети 4G оператор внедрит в ноябре или декабре 2023 г., но другие представители «большой четверки» (МТС, «Мегафон» и Tele2) не спешат брать с него пример.

Впрочем, и сам «Билайн» пока что не готов внедрять отечественные базовые станции в сегменты своей сети, покрывающие крупные города России. Испытывать их оператор будет исключительно в сельской местности и вдоль автомобильных дорог. Валькович не стал уточнять, почему все будет реализовано именно так, к тому же он не раскрыл название производителя станций.

По предварительным данным, вендором «железа» в данном случае выступает компания Yadro. Об этом изданию сообщили приближенные к «Билайну» источники, но в самой Yadro подтверждать или опровергать эту информацию не стали.

Всего лишь первый шаг

По словам Вальковича, в рамках эксперимента будет произведено тестирование всего лишь одного, максимум двух образцов базовых станций отечественной разработки – оба рассчитаны на работу в сотовых сетях четвертого поколения. Во время испытаний оператор, помимо прочего, проверит их совместимость с различными типами антенн.

Фото: wirestock / FreePik К 2028 году вся инфраструктура сотовых сетей должна быть отечественной

Стоит отметить, что «Билайн» ограничит зону тестирования всего лишь одной областью. «Тесты пройдут на фрагментах мобильной сети оператора в Ленинградской или Нижегородской областях. Сеть будет максимально приближена к реальным условиям – с созданием нагрузочного трафика и аварийных ситуаций», – сказал Валькович «Ведомостям».

Четверка пока не в сборе

Другие федеральные сотовые операторы России пока не заявляли о готовности к столь же массовому тестированию российских базовых станций в реальных условиях. Однако нельзя не отметить, что интерес к ним они проявляют как минимум с конца 2022 г. CNews писал, что в декабре 2022 г. «Мегафон» заключил с компанией Yadro форвардные контракты на поставку отечественного оборудования для сотовых сетей. Аналогичный контракт заключил и «Ростелеком».

«Билайн» на тот момент не стал раскрывать все карты и лишь сообщил, что ведет переговоры с несколькими производителями относительно заключения форвардных контрактов. МТС от комментариев отказался.

Итоговый размер заключенных тогда форвардных контрактов превысил 100 млрд руб. Согласно их условиям, российские вендоры должны будут поставить операторам 75 тыс. базовых станций до 2030 г., заявил в начале 2023 г. замминистра связи Дмитрий Ким.

Представитель «Ростелекома» сообщил изданию о своих планах по проведению тестирования «железа» компании «Булат» до конца 2023 г. Продукцию Yadro он исследует позднее, равно как и устройства НТЦ «Протей».

«Мегафон», со своей стороны, испытывает оборудование и ПО Yadro уже сейчас, притом в различных условиях эксплуатации, зависящих от типа оборудования, рассказал CNews представитель оператора.

Импорту осталось недолго

Сети всех крупнейших операторов сотовой связи построены на базовых станциях иностранного производства, поскольку в России лишь в начале нынешнего десятилетия начались подвижки в сторону разработки и выпуска отечественных базовых станций. Инфраструктура операторов – это, по большей части, продукция финской Nokia, шведской Ericsson и китайской Huawei, но все они поддержали санкции против России и остановили свои поставки. Это могло привести к всероссийским сбоям в работе сетей, но этот прогноз пока не оправдался.

Ускоренное внедрение российских станций – это стремление операторов снизить зависимость от иностранных поставщиков. Если нынешние тесты пройдут успешно, то массовая эксплуатация отечественных базовых станций должна будет начаться в 2025 г. Спустя еще три года, в 2028 г., вступит в силу запрет на использование иностранных станций.

По словам собеседников издания, в России на данный момент лишь три основных поставщика станций для сетей 4G – «КНС групп» (Yadro), «Сколтех» и «Булат». CNews писал, что в скором будущем их может стать больше, потому что разработчик телеком-оборудования «Элтекс» из Новосибирска работает над аппаратной платформой для производства базовых станций 4G и 5G. Решение будет поддерживать открытую технологию OpenRAN