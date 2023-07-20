Погиб топ-менеджер «Ростелекома»

В Москве в результате ДТП погиб топ-менеджер «Ростелекома». В момент аварии он управлял мотоциклом, который столкнулся с автобусом на встречной полосе движения.

Смерть Антона Калинина

Вечером 19 июля 2023 г. на Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин.

По всей видимости, первым об этом узнал Telegram-канал Shot, выпустивший сообщение о трагедии со ссылкой на собственный источник.

Представители «Ростелекома» в разговоре с CNews гибель своего сотрудника подтвердили.

«Сегодня узнали о трагической гибели начальника службы внутреннего контроля филиала “Общий центр обслуживания” ПАО "Ростелеком" Антона Калинина, — сообщили они. — Выражаем соболезнования семье, близким и коллегам Антона. Коллеги на связи с его семьей и готовы оказать поддержку».

Некоторые подробности

По данным ТАСС, Калинин находился за рулем мотоцикла и в момент аварии выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

На мотоцикле насмерть погиб сотрудник «Ростелекома» Антон Калинин

«Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен в городскую клиническую больницу (ГКБ), где впоследствии скончался», — цитирует агентство Главное управление МВД России по Москве.

Инцидент произошел в сумеречное время суток, в районе 21:00.

На момент гибели Антону Калинину было 32 года.

По данным из открытых источников, Калинин начинал карьеру в «АвтоВАЗе» и впоследствии более десяти лет проработал в сфере внутреннего аудита и контроля в различных отраслях. В частности, вместе с коллегами он интегрировал стандартные бизнес-процессы альянса «Рено-Ниссан». В ОАО «СУ №2» он осуществлял функции внутреннего аудита и экономической безопасности.