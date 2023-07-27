Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости» Франции за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводников. Арестованных подозревают в передаче Китаю и России уникальных разработок компании Ommic, которая была «технологическим самородком» Франции, а с недавних пор принадлежит американцам.



Аресты руководства Ommic

Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводников Ommic из города Лимей-Бреванн, недалеко от Парижа. Аресты прошли в рамках расследования дела о незаконной передаче технологий Китаю и России. Об этом сообщила французская ежедневная газета Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

Французские власти считают «стратегической» технологию изготовления чипов с применением нитрита галлия, которая была разработана Ommic, специализирующейся, в частности, на выпуске монолитных микроволновых интегральных схем. Такие чипы могут применяться как в научных, так и в военных целях, в том числе в радарах и ракетах.

За передачу иностранной державе технологий и документов, способных нанести ущерб национальным интересам страны, во Франции может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Расследование

Разведка Франции давно отслеживала связи Ommic с Китаем, сообщает издание. Решение о задержании и допросе представителей руководства компании было принято в марте 2023 г.

Первые подозрения появились в январе 2021 г. после перехвата партии из 844 чипов, относящихся к технологиям двойного назначения, которые направлялись в Китай, и которые компания не задекларировала должным образом. Позже следствие выявило целую сеть поставок подобных товаров не только в Китай, но и в Россию, причем как через Китай, так и через другие страны, в том числе Литву и Бельгию.

Фото: Macom Руководство компании Ommic подозревают в передаче Китаю и России технологий, которые могут быть использованы для производства радаров и ракет

Особую обеспокоенность французских властей вызвал тот факт, что 94% акций компании якобы контролировал 64-летний китайский бизнесмен через основанные во Франции фирмы. Утверждается, что он поставил на ключевые посты близких ему людей и даже отправлял работать в Китай французских инженеров, а также якобы создал в Китае аналогичную компанию, занимающуюся разработками в той же сфере. Ему тоже предъявлены обвинения, но заочно, так как он находится в Китае.

«Технологический самородок» Франции

На открытии нового завода Ommic в сентябре 2017 г. депутат французского парламента Лоран Сен-Мартен (Laurent Saint-Martin) называл эту компанию «технологическим самородком» Франции, а мэр города Лимей-Бреванн Франсуаза Лекуфль (Françoise Lecoufle) — «гордостью» города. «У нас есть все шансы войти в тройку лучших в мире. Мы стремимся к 100 млн евро оборота в 2020 г.», — добавил Фабьен Робер (Fabien Robert), представитель руководства компании. Ommic, как писала тогда Le Parisien, разработала более эффективную технологию производства микросхем для оснащения передатчиков и приемников ретрансляционных антенн. Разработка Ommic отличается от существующих аналогов тем, что при вдвое меньшем потреблении, мощность их микросхемы в три раза больше. К тому же есть возможность производить их из материала, в три раза более дешевого, чем у конкурентов.

После выявления неправомерных действий французские власти приостановили деятельность Ommic и конфисковали десятки миллионов евро с ее счетов, уточняет газета. А в июне 2023 г. производитель полупроводников Macom из Лоуэлла (штат Массачусетс, США), купил ключевые производственные мощности и технологии Ommic. Онлайн журнал Semiconductor Today сообщал о завершении сделки и о том, что приобретение обошлось американской компании в 38 млн евро.