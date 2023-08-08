CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется
CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Шестнадцатый CNews FORUM пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2023 г. откроется в шестнадцатый раз.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.
Участие в CNews FORUM 2023 подтвердили:
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, «Российские железные дороги»;
Николай Ульянов, заместитель председателя правления, Россельхозбанк;
Сергей Диденко, директор по информационным технологиям, «Апатит»;
Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс»;
Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»;
Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»;
Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс Кредит»;
Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, «Согаз»;
Артем Петров, генеральный директор, «Русагро Технологии»;
Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет»;
Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям, Highland Gold;
Юрий Прохоров, вице-президент, «Автотор Холдинг»;
Константин Родин, руководитель направления по развитию продуктов, «АйТи Бастион»;
Алексей Карпунин, IT-директор, член правления, ФГ БКС;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк»;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская Биржа»;
Вадим Щемелинин, руководитель практики Индустрия 4.0, «Сибур Диджитал»;
Ольга Чебунина, советник генерального директора по информационным технологиям, «Дамате»;
Олег Аксенов, директор Технического департамента, «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»);
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс».
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».
На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
В 2022 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.
В 2022 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов; гендиректор РФРИТ Александр Павлов; директор по цифровизации и ИТ «Т Плюс» Борис Макевнин и многие другие.
В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2022, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.