Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи

Госкорпорация ВЭБ.РФ вышла из СП с «Ростелекомом». Совместный проект занимался строительством волоконно-оптической линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения».



VEB Ventures больше не участвует

VEB Ventures вышел из совместного предприятия с «Ростелекомом» «Атлас», учрежденного в конце 2021 г. для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA Next). Об этом сообщил «Коммерсант».

Общий объем инвестиций «Ростелекома» и VEB Ventures в компанию «Атлас» до 2025 г. должен был составить около $650 млн, по данным издания. Теперь «Ростелеком» рассматривает проектное финансирование «Атласа».

Сейчас 99,98% «Атласа» принадлежат «Ветселкому» (100% у «Ростелекома»). Еще 0,02% принадлежат Владимиру Корягину. VEB Ventures ранее был структурой госкорпорации социально-экономического развития ВЭБ.РФ, сейчас владельцы скрыты, как сообщает издание со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

Причина выхода VEB Ventures из ВОЛС TEA Next может заключаться в санкциях против госкорпорации ВЭБ.РФ, которая включена в санкционный SDN-лист США. Так считает собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке: на проекте могут негативно сказаться ограничения в проведении платежей и распространение потенциальных санкций на партнеров ВЭБ.РФ.

Перспективы проекта

Статистика показывает значительный рост трафика в азиатском направлении, и этому способствует развитие экономических связей России со странами Азии, как сказал изданию замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов. Но из-за политических причин транзитный путь через Россию столкнется с разными сложностями и запретами, полагает он.

«Для трафика нужны источники его генерации, а основные источники сейчас в ЕС и США — это онлайн-сервисы. Азиатская сторона с США связана по морским каналам, кроме этого, тянется ветка в сторону ЕС через Канаду по Арктике взамен российского проекта по Arctic Connect», — мнение редактора профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина. Эксперт считает, что в сторону Ближнего Востока транзитный рынок меньше, чем в Азию, но в потенциале он может сильно вырасти.

Транзит Европа — Азия

О начале реализации проекта по строительству ТЕА NEXT от западных до восточных границ России «Ростелеком» сообщил на своем сайте 17 июня 2020 г. Предполагалось, что ВОЛС будет использоваться международными компаниям как транзитный ресурс для связи Азии и Европы, а также российскими операторами на территории России.

В декабре 2022 г. CNews писал, что «Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность первого участка магистральной линии связи составила около 560 км.

А в июле 2023 г. «Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей, которая обеспечивает наивысшую степень защиты каналов передачи данных от несанкционированного доступа.