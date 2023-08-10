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Трагически погиб журналист CNews Денис Воейков

Журналист CNews Денис Воейков погиб в результате ДТП.

7 августа 2023 г. ушел из жизни журналист Службы новостей CNews Денис Воейков.

Он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, после которого врачи двое суток боролись за его жизнь, но не смогли его спасти.

Денис скончался в самом расцвете лет и творческих сил меньше, чем через неделю после того, как ему исполнилось 45 лет.

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Денис Воейков

В CNews Денис Воейков пришел в июне 2014 г. состоявшимся профессионалом и за считанные месяцы стал истинной звездой российской ИТ-журналистики.

Денис был любим и уважаем коллегами по изданию. Его умение находить и раскрывать острые темы и освещать под неожиданными углами события российских ИТ завоевали ему любовь читателей и работников отрасли.

Вся команда издания CNews скорбит вместе с родными и близкими Дениса.

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